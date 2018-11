Juzgan por corrupción a futuro ministro de salud brasileño

El próximo ministro de salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, fue nombrado por el presidente electo, Jair Bolsonaro, pese a que el médico y diputado está siendo investigado por la justicia.



Miembro del ejército, como lo fue Bolsonaro, Mandetta trabajó en el Hospital Militar de Río de Janeiro, fue director de un seguro de salud privado y secretario de Salud del estado provincial de Mato Grosso del Sur, entre el 2005 y el 2010.



La causa contra Mandetta se remonta al 2009, precisamente durante su desempeño en Mato Grosso del Sur, donde habría favorecido a una empresa que cobró un contrato de informatización por servicios médicos, sin realizar ninguno de los trabajos comprometidos.



Por ese caso, Mandetta arrastra tres procesos judiciales en manos de la Fiscalía General, relativos a fraude en licitaciones, tráfico de influencias e improbidad administrativa, aunque él niega las acusaciones.



Tras ser nominado por Bolsonaro como su nuevo ministro de salud, el diario Folha de Sao Paulo le preguntó a Mandetta sobre sus antecedentes penales, y él respondió que previno al mandatario electo sobre la investigación en su contra.





Según Mandetta narró, le comentó a Bolsonaro, “Mire presidente, estoy orgulloso que usted haya querido hablar conmigo, es un gran desafío. Pero está este problema, esa investigación en manos de jueces”.



Y Bolsonaro le habría replicado, “Pero tu estuviste 6 años de actuación ministerial en Mato Grosso do Sul y ¿sólo tienes un proceso?

Cuando Bolsonaro confirmó que Mandetta sería su nuevo ministro de salud, el futuro presidente destacó que la nominación contó con el apoyo de la gran mayoría de los profesionales de salud de Brasil.





Lo cierto es que el nombramiento de Mandetta siguió a una extensa reunión que Bolsonaro mantuvo con la llamada “Bancada de la Salud”, es decir, legisladores del Congreso de Brasil que responden al sector privado en el área de la sanidad.



Analistas denunciaron que con la designación de Luiz Henrique Mandetta como su nuevo ministro de salud, Bolsonaro se aseguró el apoyo irrestricto de los diputados y senadores vinculados al negocio de la medicina.



Sin mayoría legislativa en el Congreso, fue evidente la alternativa de Bolsonaro de priorizar acuerdos políticos en el parlamento, antes que cumplir con el plan que anunció de no tener en su gabinete, “un solo funcionario sospechoso de corrupción”





Pero en el caso de la denuncia contra Luiz Henrique Mandetta, Bolsonaro la minimizó, al recordar que se remonta al 2009 y la causa no avanzó hasta ahora, aunque aclaró que, si la acusación llega a tener sustento y el proceso avance, el controvertido médico no formará parte del gobierno.



Analistas brasileños insistieron en que el futuro gobierno de un Bolsonaro aupado al poder por su discurso electoral anti-corrupción, tiene en realidad a más de la mitad de los ministros que designó hasta ahora, envueltos en denuncias e investigaciones, Onyx Lorenzoni, en la Casa Civil.



Paulo Guedes, en el ministerio de economía, el teniente coronel Marcos Pontes en Ciencia y Tecnología, Tereza Cristina, en Agricultura y Luiz Henrique Mandetta futuro ministro de salud pública, un opositor de vieja data al programa Más Médicos, un representante a ultranza de las reglas del mercado y la ganancia en el campo de la atención sanitaria y defensor en última instancia de un modelo de medicina privado y excluyente, que no fue capaz de ofrecer servicios a la mayoría de la población de Brasil, pese a que la constitución del país consagra el derecho a la salud.







