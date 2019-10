La CONAIE iniciará acciones legales contra el estado ecuatoriano





La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) desarrolló un consejo ampliado en Quito. Resolvió, entre otros puntos, mantener el nexo con las Naciones Unidas con miras a continuar con el diálogo.



Aunque no menciona fecha específica, la Conaie resolvió que iniciará acciones legales contra el Estado ecuatoriano ante instancias nacionales e internacionales. Dichas denuncias se efectuarán por las supuestas violaciones a los derechos humanos que produjeron muertes, heridos y detenciones arbitrarias durante el paro nacional de 11 días.



Además, la organización indígena adoptó otras de las resoluciones como: pedir al Gobierno ecuatoriano que asuma la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones, demandar al Estado la liberación inmediata de los detenidos y la reparación integral de las víctimas, el cese inmediato a la persecución política y calumnias contra los dirigentes indígenas, y la convocatoria para la creación de un Parlamento de los Pueblos.



Las bases indígenas insisten en su pedido de renuncia de los ministros María Paula Romo y Oswaldo Jarrín. Ambos comparecieron ayer miércoles 23 de octubre ante una comisión de la Asamblea.



Por último, en su comunicado, la Conaie rechazó la entrega del proyecto de Ley de Crecimiento Económico, y aduce que éste “solo responde a presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI)”.



Según la cadena CNN, la deuda de Ecuador actualmente no llega al 50%, esta es una de las razones por la que algunos consideran que no es necesario el crédito por parte del organismo internacional, además asocian este tipo de acuerdos con grandes deudas y medidas que normalmente no son de mucho agrado.



El relato de las víctimas

Jhajaira Urresta, quien perdió su ojo izquierdo, relata que a metro y medio de distancia le dispararon una bomba lacrimógena, mientras participaba del cacerolazo barrial en La Tola. Nicole Villafuerte, del medio digital Voces, comenta cómo fue detenida mientras realizaba una cobertura periodística durante el paro nacional en octubre. Ambos testimonios fueron presentados en el Grupo Parlamentario de Derechos Humanos y publicados por la radio Pichincha Universal.



“Tomando el slogan del Presidente: Toda una vida: toda una vida nos limitó, toda una vida nos violentó. Tengo 27 años y quiero que me diga qué voy a hacer toda una vida. Dejo sobre él la carga de mi familia, el sufrimiento que provocó, bajo medidas desquebrantadas en violencia”, comentó Urrestra, quien tiene un hijo de 4 años de edad.



Según la defensoría del Pueblo, son 8 las personas que perdieron un ojo por impactos durante los 11 días de manifestaciones en contra de las medidas económicas anunciadas por el Presidente Moreno.

“La #DefensoríaDelPueblo identificó que el 75% de las personas detenidas durante las manifestaciones, inmediatamente fueron liberadas porque no se presentaron causales para su aprehensión, lo que muestra la arbitrariedad de su detención", indicó el Director Tutelar de la DPE. pic.twitter.com/DMe2XBhYm3 — DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) October 24, 2019

La joven espera ser recibida por las misiones de la CIDH y la misión de la ONU que visitarán Ecuador para analizar las vulneraciones de Derechos Humanos durante las protestas.



Otro de los testimonios que recibió el Grupo Parlamentario fue de Nicole Villafuerte, quien dijo que fue detenida “de forma ilegal y arbitraria” mientras realizaba una cobertura para el medio Voces.



En San Blas –dijo- les rodearon más de 6 policías, en caballos y a pie, y empezaron a golpear a su amigo. “Empecé a pedir que paren y un policía me amenazó con golpearme. Se llevaron a mi compañero y un policía gritó “ella estaba lanzando piedras”. Me tomaron de los brazos. Comencé a llorar y me lanzaron gas pimienta en los ojos y cara, a menos de 10 centímetros, riéndose y diciéndome que es para que llore de verdad. En eso no podía ver nada y sentía que me quemaba la cara y me subieron a la moto”.



Las protestas en Ecuador



El pasado 1 de octubre el presidente Lenín Moreno anunció medidas económicas que desataron protestas en todo el país. El llamado "paquetazo económico" de Moreno inicialmente eliminó los subsidios a los combustibles fósiles, vigente desde hace 45 años. Con la liberación de los precios, las gasolinas extras y ecopaís pasaron de costar 1,85 dólares a 2,39 por galón, mientras que el diésel aumentó de 1,03 dólares a 2,28 por galón. También se dispuso la reducción de las vacaciones para los trabajadores públicos de 30 a 15 días, y determinó que deberán donar un salario de su sueldo mensual.



Con esas medidas, se pretendía acceder al programa de préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto de 4.200 millones de dólares.



Las protestas iniciaron el pasado 2 de octubre, junto con un paro anunciado por los transportistas. Inmediatamente, otros sectores de la sociedad se plegaron a la jornada de rechazo contra el "paquetazo económico".







Ante la situación, el Gobierno ecuatoriano anunció la suspensión de las clases y decretó un estado de excepción en todo el territorio nacional, medida con la que aumentó el número de efectivos policiales y militares. Entonces, la policía de Ecuador y los militares salieron a reprimir las manifestaciones. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, se registraron siete muertos en medio de las protestas.



Hacia el 13 de octubre, el Gobierno y los indígenas ecuatorianos llegaron a un acuerdo a través del cual se derogaron las medidas económicas. “Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país”, señaló el acuerdo.



No obstante, el clima reinante en la nación latinoamericana sigue siendo tenso y no se descartan nuevas protestas.

La resistencia que se evidenció en octubre agrupó la lucha de mujeres, indígenas, campesinos, trabajadores, que salieron a las calles contra las políticas económicas de miseria y hambre del #FMI



De los crímenes de Estado no hay retorno ni perdón#PazParaDialogar pic.twitter.com/yICNqd9C47 — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 24, 2019

