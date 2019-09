La destitución de John Bolton: ¿oportunidad para una política exterior estadounidense más pacífica?

El ex congresista republicano Ron Paul cree que el despido de John Bolton como asesor de seguridad nacional de Estados Unidos podría ayudar a Donald Trump a cumplir sus promesas de poner fin a las guerras.



En declaraciones a la agencia rusa RT, Paul opinó que la política agresiva de Bolton ha impedido que Trump se distancie de varios conflictos bélicos en todo el mundo.



Cada vez que Trump estaba progresando en esa dirección, Bolton se metía y lo arruinaba, dijo Paul refiriéndose a las negociaciones para un acuerdo de paz en Afganistán y las conversaciones con Corea del Norte e Irán, que se vieron obstaculizadas por las tendencias agresivas del exasesor de Seguridad Nacional.



Para Paul, el despido de Bolton le da a Trump la oportunidad de mover la política exterior de Estados Unidos en una dirección más pacífica, y cumplir por tanto sus promesas de poner fin a las guerras, que tanto apoyo popular le granjearon en las elecciones del 2016.



No obstante, el excongresista republicano admitió al mismo tiempo no estar muy seguro de que la partida de Bolton vaya a cambiar significativamente la línea política de la Casa Blanca, y que además todavía no sabe quién será el nuevo asesor de seguridad nacional.



En el pasado algunos analistas le habían sugerido a Trump que se deshiciera de Bolton, haciéndole un favor a Estados Unidos y al mundo, antes de que la visión desquiciada y la obsesión de su halcón llevaran a una tercera guerra mundial.





Fue una sugerencia, por ejemplo, del periodista irlandés Finian Cunningham, al denunciar en mayo pasado que la actual escalada entre Estados Unidos e Irán se debía en gran medida a una sola persona, Bolton, quien defendió la guerra criminal y desastrosa de la superpotencia contra Irak y que como criminal de guerra debería estar en una prisión.



Para Cunningham, era posible que a pesar de la hostilidad irracional de Trump hacia Irán, y a diferencia de Bolton, el magnate no tuviera una intención personal de comenzar una guerra contra Teherán, pues el mandatario suele mostrarse en contra de las costosas intervenciones militares estadounidenses en el extranjero.



Las discrepancias entre Trump y Bolton iban mucho más allá de Irán, pues alcanzaban también temas como la vía del diálogo con Corea del Norte y con la guerrilla de los talibanes en Afganistán, que el jefe de la Casa Blanca ha explorado en contra de la opinión de su ahora exasesor.



Además, desde que John Bolton ocupó el cargo en abril del 2018, su gestión estuvo marcada, principalmente, por la intensificación de la tensión con Venezuela, siendo la cabeza más visible de la intentona golpista para derrocar a Nicolás Maduro.





Pero los analistas recuerdan hoy que la crisis venezolana se volvió también uno de los temas de discrepancias entre Bolton y Trump, con este último quejándose en privado de que fue mal informado sobre lo fácil que sería sustituir a Maduro por Juan Guaidó.



Además de Venezuela, Bolton fue el arquitecto de la agresividad de la Casa Blanca hacia Cuba y Nicaragua.



Por lo pronto, el despido de Bolton hace a los expertos preguntarse qué consecuencias tendrá esa decisión en la política de Trump hacia América Latina.



Algunos observadores son pesimistas, al recordar que las posturas del gobierno de Donald Trump hacia cualquier país latinoamericano estaban lejos de depender exclusivamente de Bolton. Es el caso del secretario de Estado, Mike Pompeo, y el senador por la Florida, Marcos Rubio, seguidores de una línea tan agresiva como la de Bolton, contra Venezuela, Cuba y Nicaragua.





(Noticiero Nacional de Radio)

