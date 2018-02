La franja de Gaza pudiera ser inhabitable en 2020





El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, advirtió ayer que la Franja de Gaza pudiera ser un territorio inhabitable para el año 2020 de no tomarse las medidas para mejorar los servicios básicos y la infraestructura.



En un mensaje dado a conocer ante el Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, Guterres expresó que el equipo de Naciones Unidas en el país predijo que en dos años las condiciones de Gaza, donde radican dos millones de palestinos, serán insostenibles.



“Gaza sigue siendo oprimida por bloqueos que la paralizan y por un estado de emergencia humanitaria constante”, lamentó el secretario general.



Añadió que dos millones de palestinos son afectados por una infraestructura en ruinas, un servicio eléctrico en crisis, la falta de servicios básicos, el desempleo crónico y una economía paralizada, en medio de un desastre ambiental en crecimiento.



De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), los 10 años de bloqueo de Israel terrestre, aéreo y marítimo en Gaza han agudizado la crisis en esa franja de territorio palestino.



Estas medidas han incrementado las interrupciones eléctricas, empeoraron la crisis salarial en el sector público, aumentaron la escasez de medicamentos esenciales y retrasan el traslado de pacientes para recibir tratamiento médico fuera de Gaza.



“Estos acontecimientos han tenido un impacto en la disponibilidad de servicios esenciales y en los medios de subsistencia de los dos millones de residentes de Gaza”, de acuerdo con OCHA.



En su intervención, Guterres además se refirió al déficit en el financiamiento de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa), lo que le impide cumplir su mandato y preservar los servicios esenciales, como la educación y la atención de salud para los refugiados de Palestina. “Lo que está en juego es la seguridad humana, los derechos y la dignidad de los cinco millones de refugiados palestinos en todo el Medio Oriente”, enfatizó.



Ese hecho repercute en la estabilidad de toda la región, que podría verse afectada si el organismo multilateral no puede seguir brindando servicios vitales a la población de refugiados palestinos, tanto en el territorio palestino ocupado como en Jordania, Siria y el Líbano.



Reiteró además su convicción de que la única solución a la crisis en aquella región es la creación de dos estados, debido a que es la manera de alcanzar los derechos inalienables del pueblo palestino y garantizar una solución sostenible al conflicto.







Grave la crisis sanitaria



Hoy además la publicación rusa Sputnik, aseguró que el ministerio de Sanidad palestino anunció el cierre de 19 centros médicos en la Franja de Gaza debido a la crisis en el suministro de electricidad. El portavoz del ministerio, el doctor Ashraf Qudra, confirmó el cierre de tres hospitales, el de Beit Hanun, el Hospital Infantil y Centro de Medicina Psiquiátrica. Así mismo, Al Qudra confirmó el cierre de 16 centros de salud que no tienen generadores para suministrar electricidad debido a los continuos cortes eléctricos.



Según el portavoz del ministerio de Sanidad, la situación sanitaria ha alcanzado un punto "muy preocupante" en la Franja de Gaza.



La agencia de las Naciones Unidas para la asistencia a los refugiados palestinos, UNRWA, advirtió repetidamente que la Franja se encuentra al borde de una crisis humanitaria de grandes dimensiones.

