La vuelta de John Bolton

El halcón militarista John Bolton es el nuevo asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Donald Trump. Él fue uno de los promotores del falso argumento sobre las armas de destrucción masiva que llevó a la invasión de Irak en 2003 y tuvo que abandonar su cargo de embajador ante la Organización de Naciones Unidas después de solo 14 meses, debido a la negativa del Senado a confirmarle definitivamente para ocupar el puesto.



Bolton es además comentarista frecuente en la cadena de televisión favorita de Trump, la Fox News. Según la BBC, su rasgo físico más distintivo es su poblado bigote blanco, y es también el que retrasó supuestamente su entrada en el Gobierno de Trump: según varios informes de prensa, al presidente no le gusta el vello facial, y ese fue un factor importante a la hora de descartarle el año pasado como posible secretario de Estado. Detrás de esa apariencia hay un ideólogo ultraconservador, alguien que ve con recelo los tratados multilaterales y que respalda los ataques militares como estrategia preventiva, recuerda esa cadena londinense.



En 2015, Bolton utilizó un argumento similar sobre Irán, al escribir en el The New York Times que “solo una acción militar” podía evitar que los iraníes obtuvieran un arma atómica. El nuevo asesor es también un conocido crítico de la Corte Penal Internacional y en 1994 dijo que “no pasaría nada” si desaparecieran diez pisos del edificio de la ONU en Nueva York.



El Consejo de Seguridad Nacional es el órgano de la Casa Blanca encargado de centralizar la política exterior y de seguridad estadounidense así como de asesorar al presidente al respecto.



El expediente de Bolton





En 2001, Bolton se convirtió en subsecretario de Estado para el control de armas, una posición que cobró peso en la antesala de la invasión de Irak porque la justificación de Bush para atacar se centró en la supuesta posesión de armas químicas y biológicas por parte de Irak, las mismas que nunca se encontraron.



Bolton es uno de los ideólogos de la teoría del “eje del mal” sobre Corea del Norte, Irán e Irak.



También acusó a contaba por la posesión de un supuesto programa de armas biológicas. Arremetió contra el ex presidente demócrata Barack Obama por la reapertura de las relaciones diplomáticas con La Habana en el 2014. Ha defendido durante años las restricciones económicas aún más fuertes contra Cuba.



Bolton ya ha trabajado con tres presidentes: George W. Bush, George H.W. Bush y Ronald Reagan.

