Lanzan gases lacrimógenos contra caravana de inmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a la carga, una vez más, tras pronunciarse a favor de construir un muro en la frontera con México y amenazar con cerrar totalmente el paso a quienes transiten por ese lugar, si fuera necesario.



En su cuenta de Twitter, Trump escribió de manera amenazante:

Mexico should move the flag waving Migrants, many of whom are stone cold criminals, back to their countries. Do it by plane, do it by bus, do it anyway you want, but they are NOT coming into the U.S.A. We will close the Border permanently if need be. Congress, fund the WALL!