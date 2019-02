Las últimas noticias desde Venezuela

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, acusó a Estados Unidos de protagonizar guerras injustas, arrasar con poblaciones civiles inocentes y bloquear economías, entre otras intervenciones. Aseguró asimismo que Washington no puede calificar sus acciones como humanitarias, pues "no hay nada más inhumano y cínico que el imperialismo.



USAID, la subversión



Mark Green, administrador de la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), dijo que ese ente está “trabajando duro” para entregar “ayuda humanitaria” a las personas de Venezuela. El funcionario mostró lo que describió como “toneladas de alimentos suplementarios listos para consumir para niños desnutridos”.



Enseguida el senador republicano Marco Rubio agregó que los “militares y líderes de la policía deben ahora decidir si ayudan a que la comida y medicina llegue a las personas o ayudar a Maduro”.



Según lo trascendido, el primer paso sería crear una “coalición” nacional e internacional para ayudar con la “ayuda humanitaria”, con hasta ahora tres puntos de recolección.



El segundo paso sería exigir que los militares permitan la ayuda al país. Aquí cabría llamar la atención sobre la insistencia de los funcionarios estadounidenses en intentar lograr la traición de los militares, sector que ha expresado su respaldo a Maduro.



Y el tercer punto sería pedirle a Europa que “proteja” los activos venezolanos en el extranjero.



Ya el sábado durante un discurso el autoproclamado presidente de manera inconstitucional Juan Guaidó precisó que esa “ayuda humanitaria” se enviaría a tres puntos de recolección en la frontera: Cúcuta (Colombia), Brasil y una isla caribeña que no especificó.



El primer envío se realizará a principios de la semana a través de la frontera con Colombia.



El propio Guaidó ha expresado que una condición esencial es la complicidad de las fuerzas armadas, que desde oposición se trata de fragmentar con una oferta de una ley de amnistía.



Tras pasar este lunes por Bogotá será almacenada en un centro de acopio de la ciudad fronteriza de Cúcuta. Una vez allí, previsiblemente entre el martes y el miércoles, se producirá el primer intento de abrir un canal humanitario.



Estados Unidos ha puesto en marcha una gran operación, coordinada con los derechistas gobiernos de Colombia y Brasil.



Trump, la fuerza militar



Trump reiteró durante las últimas horas que el uso de la fuerza militar estadounidense en Venezuela aún está sobre la mesa. Sus comentarios llegaron en una entrevista con Margaret Brennan, de la CBS.



Cuando la periodista le preguntó a Trump qué le haría emplear la fuerza militar en Venezuela y cuál sería el interés de la seguridad nacional por tal acción, dijo: “Bueno, no quiero decir eso, pero ciertamente es algo que (…) es una opción “.



No es la primera vez que el mandatario y sus cercanos hacen referencia al uso de la fuerza militar en suelo venezolano, reiterando en varias oportunidades que todas las opciones están sobre la mesa.



El apoyo a Maduro



La República Popular Democrática de Corea del Norte condenó el intento de golpe de Estado que países extranjeros pretenden dar en Venezuela. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de aquel país afirma que “cualquier intento por parte de fuerzas externas para destituir a un presidente legítimamente elegido, de acuerdo con la Constitución de un Estado soberano, es una interferencia no disimulada en los asuntos internos”.



El país asiático califica además como una “flagrante violación del derecho internacional” la injerencia en asuntos internos de Venezuela. Asimismo, en el comunicado expresa su apoyo al Gobierno venezolano y asevera que el país latinoamericano debe resolver de manera pacífica la crisis por la que está pasando, reseña el portal de HispanTV.



“Los pueblos de todo el mundo que aspiran a la justicia y la paz, siempre apoyarán al Gobierno y la nación de Venezuela para salvaguardar su soberanía y estabilidad”, subraya.



Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia (MAE) realizó declaraciones este domingo en apoyo a Venezuela, apelando a la ayuda de la comunidad internacional para resolver los problemas del país suramericano y rechazando cualquier intento de "interferencia destructiva".



"El objetivo de la comunidad internacional debería ser ayudar (a Venezuela), sin entrometerse destructivamente desde fuera de sus fronteras", expresó el director del departamento latinoamericano de la cartera de la Federación Rusa, Alexander Shchetinin.



También Rusia, China, Irán, Cuba y Bolivia, entre otros, han expresado su respaldo a Maduro, presidente legítimo.



“Los Estados que reconocen al autoproclamado "presidente encargado" venezolano Juan Guaidó intensifican los problemas de Venezuela y castigan a millones de sus ciudadanos”, afirmó el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu. "Hay un problema en un país, hay una chispa que puede convertirse en un incendio en cualquier momento", aseveró Cavusoglu ante periodistas en Estambul. "En este caso, debieron haber contribuido a la solución del problema a través del diálogo", añadió, según cita Daily Sabah.



La semana pasada, el jefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, contactó vía telefónica con Maduro para ofrecer su apoyo al presidente y al pueblo venezolano en el transcurso de esta situación. "'¡Mi hermano Maduro! ¡Mantente en lo alto, estamos contigo!'", fueron las palabras de Erdogan citadas por su departamento de prensa.



Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, viajó este fin de semana a Venezuela para expresar su respaldo al presidente Nicolás Maduro. "Nos reunimos con el hermano presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y le expresamos todo nuestro apoyo ante el golpismo intervencionista del imperio que pretende adueñarse del patrimonio venezolano, violando el derecho internacional. Bolivia apoya el diálogo para evitar enfrentamientos", explicó Morales en su cuenta de la red social Twitter.

