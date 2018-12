Las violentas protestas en Bolivia

Un grupo de manifestantes prendió fuego a una dependencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia durante las últimas horas. El gobierno acusó a partidos políticos opositores de los hechos.



La marcha salió a las cinco de la tarde desde los módulos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), exigiendo a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que anulen la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones primarias y generales del 2019.



La Policía llegó hasta el lugar y tuvo que dispersar a los marchistas para permitir la salida de los funcionarios de la institución, además de abrir espacio para que ingresaran los bomberos.



La oficina de la telefonía estatal Entel, resultó dañada, como resultado de las pedradas y los destrozos ocasionados en el lugar.



El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, calificó de vándalos a los manifestantes por los destrozos a las instituciones públicas.



Por su parte, el presidente cívico Fernando Cuéllar, lamentó los destrozos y pidió a la población realizar una movilización pacífica y no caer en hechos de violencia. Sin embargo, Rolando Cuéllar, dirigente de la Juventudes del Movimiento al Socialismo (MAS), anunció que se reunirán con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a quien le pedirán que instruya la aprehensión del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, a dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL) y docentes de la Universidad Gabriel René Moreno por los actos vandálicos registrados ayer.



"Le pediremos al ministro Romero la inmediata aprehensión del presidente del Comité Cívico, el señor Fernando Cuéllar, a los dirigentes de la FUL y a los catedráticos de la universidad, porque ellos tres días antes han incitado a la violencia, han incitado a estos actos vandálicos", dijo Cuéllar, en una entrevista a Unitel.

#SantaCruzBO Un carro bombero llega hasta el edificio del TED Santa Cruz para ayudar en las tareas para sofocar el fuego pic.twitter.com/jRM5CzNdLM — EL DEBER (@diarioeldeber) 11 de diciembre de 2018

Según El Deber, el MAS se sumará a la denuncia contra las seis personas que fueron aprehendidas en los disturbios para que sean enviados a la cárcel de Palmasola.



El presidente del Senado, Milton Barón, aseguró que el TSE no va a modificar su resolución en la que determinó habilitar el binomio presidencial de Evo Morales y Álvaro García Linera. "Se ha verificado el cumplimiento de requisitos, por lo tanto, es imposible que vaya a modificarse (la resolución) de los binomios habilitados", declaró.





En esa misma línea, Jacinto Herrera, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) expresó que: "Nosotros no queremos que haya violencia o confrontación entre bolivianos, tal como quiere hacer la oposición en su intento de convulsionar al país e incitar a la violencia".



Mientras, en La Paz, la capital, unos muestran su rechazo a la posible reelección del presidente mientras otros apuestan por su continuidad en el Gobierno, al que accedió en enero de 2006. "El pueblo de La Paz siempre apoyará a nuestro gobierno porque con él ha habido diferentes cambios, muchos cambios. Los anteriores gobiernos neoliberales no nos tuvieron en cuenta, no se acordaron de los pobres. Por eso apoyamos a nuestro gobierno", afirma la mercader María Zárate.



Los medios de comunicación permanecen alineados con la oposición boliviana y han resaltado sólo las protestas. Ya el periodista boliviano Iván Canelas Lizárraga, había alertado a principios de año que el escenario político que se presenta en Bolivia con la candidatura a la reelección de Evo Morales es hostil por los intereses de la derecha boliviana que no tiene una clara oportunidad electoral para la salida del presidente por el respaldo que él pueblo le concede.

Condenamos actos delictivos de la derecha que dicen defender el estado de derecho pero destruyen las instituciones del Estado. Ayer, a nombre de la autonomía, promovieron el racismo y el separatismo. Hoy, a nombre de la democracia, fomentan la violencia y el vandalismo. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 de diciembre de 2018

