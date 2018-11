Levanta España su voto al BREXIT, tras acuerdo sobre Gibraltar

2018-11-24 13:14:21 / web@radiorebelde.icrt.cu





España y Reino Unido llegaron a un acuerdo sobre la futura relación de ambos países respecto al peñón de Gibraltar, por lo que se despeja el último obstáculo para la cumbre extraordinaria de la Unión Europea que mañana deberá ratificar el acuerdo para la salida de la nación anglosajona del bloque, el proceso conocido como BREXIT.



El mismo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lo anunció este sábado en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, después de que el Ejecutivo negociase tanto con Londres como con la UE el tema de Gibraltar, como parte de los intereses del país ibérico en torno al BREXIT.



Sánchez aseguró hoy que la UE y el Reino Unido aceptaron las exigencias que había marcado España sobre Gibraltar, por lo que levantaba su veto a la aprobación mañana del acuerdo sobre el BREXIT.







El mandatario explicó que con el entendimiento en cuanto a Gibraltar, España logra un triple blindaje histórico con el que puede discutir con las autoridades británicas el futuro del peñón, al lograr las garantías suficientes para poder debatir la solución a un conflicto que dura más de 300 años.



A su vez, el gobierno del Reino Unido confirmó este sábado que abordaría el futuro de Gibraltar directamente con España, dentro de las garantías otorgadas a Madrid para aceptar el acuerdo de la UE sobre el BREXIT.



Aunque, en términos jurídicos, el visto bueno de la nación ibérica no era necesario en la cumbre de la UE que mañana formaliza el acuerdo del BREXIT, políticamente era muy delicado si Pedro Sánchez votaba en contra, porque habría roto la unidad del bloque en la primera separación de uno de sus miembros.



Cuando en marzo del 2017 Londres iniciaba los trámites de salida de la Unión Europea, la diplomacia española logró una directriz clave para los intereses del país ibérico, después de que la nación anglosajona abandone la UE, ningún acuerdo entre las dos partes podrá aplicarse al territorio de Gibraltar, sin un pacto entre el Reino de España y Reino Unido.



Sobre el papel, esa cláusula otorgaba a Madrid el derecho a la última palabra y cierto poder de veto sobre Gibraltar en las negociaciones del BREXIT.



Gibraltar es un Peñón en el extremo sur de la península ibérica, habitado por 30 mil personas, y bajo soberanía de Gran Bretaña desde que España le cedió el promontorio mediante el Tratado de Utrecht de 1713.



A lo largo del siglo XVIII, el reino español realizó varios intentos de recuperar el terreno gibraltareño, pero todos resultaron infructuosos.

No obstante, España reclama desde entonces su soberanía sobre Gibraltar.



Por cierto, el 96 por ciento de los habitantes de Gibraltar votó a favor de permanecer en la Unión Europea, cuando en el propio Reino Unido venció la opción por la salida del bloque.



A expensas de la cuestión de Gibraltar, la UE y Londres se encaminan mañana a ultimar el primer divorcio con un país miembro en la historia del proyecto europeo.







Si los líderes del bloque aprueban mañana el acuerdo, este tendrá que ser ratificado por los parlamentos europeo y británico, una tarea complicada para la primera ministra, Theresa May, ya que su Partido Conservador no tiene mayoría en la Cámara de los Comunes.



May logró el 14 de noviembre el aval de su gobierno al texto negociado durante 17 meses con la Unión Europea, por el que dimitieron varios de sus ministros, y la premier aún debe lograr una mayoría en un parlamento británico, donde el malestar cunde entre las filas conservadoras y en la oposición.





(Noticiero Nacional de Radio)