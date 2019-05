Ley Helms Burton: un intento más por asfixiar a la revolución cubana

Con la activación del Título III, la Ley Helms Burton volvió a ocupar titulares en los principales medios de comunicación. Sin embargo, para entender este engendro jurídico, según lo calificó la doctora Doris Quintana Cruz, vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional, habrá que remontarse a 1802, cuando el gobierno norteamericano manifestó su interés de apoderarse de Cuba.La historia como génesis del presente está llena de ejemplos palpables que marcan las relaciones entre ambas naciones. Desde la llamada Doctrina Monroe de 1823 hasta la actualidad, la política exterior norteamericana pretende apoderarse de Cuba. La ley Torricelli en 1992, tras el derrumbe del campo socialista, y cuatro años después la Ley Helms Burton son los ejemplos más recientes de una política que cada vez se vuelve más hostil.



Al referirse a la Ley Helms Burton, Doris Quintana Cruz, premio de Derecho Internacional 2018, señala que esta ley recrudece el bloqueo con el objetivo asfixiar a Cuba para luego apoderarse de ella, “ es genocida e intervencionista. Va contra los derechos humanos, contra la ley internacional del comercio, contra todos los preceptos del derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas “así estima la especialista.En un análisis detallado de los cuatro títulos que la integran, la también miembro de la Unión de Juristas de Cuba, refiere que el título I fortalece el bloqueo y las sanciones a Cuba, penaliza a instituciones financieras internacionales que comercien con la Isla y ayuda a personas y ONG independientes, “en otras palabras, a los enemigos de la Revolución”.







El título II promueve la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de otras naciones, “quieren venir a establecer en Cuba un régimen que, según ellos, traiga consigo la libertad e independencia de la Isla” y, antes de hacer un análisis detallado del título III, Quintana Cruz repasa el título IV que habla de la exclusión de determinados extranjeros, “da permiso al Secretario de Estado y al Fiscal General para denegar el visado a los que “trafiquen “con Cuba y a sus familiares”

Al examinar el título III, puesto en vigor, el pasado 2 de Mayo, por el gobierno de Donald Trump, Quintana Cruz enfatiza en que la nacionalización no es un invento cubano, sino un principio del Derecho Internacional.



“Las nacionalizaciones llevan consigo la indemnización. Le propusimos a Estados Unidos indemnizar las propiedades nacionalizadas con la cuota azucarera, pero rompieron relaciones y no quisieron aceptar la compensación. Le debemos el pago de las nacionalizaciones, pero no olvidemos que Cuba presentó una demanda por daños humanos y otra por daños económicos contra Estados Unidos”.







En 1999 Cuba estableció una demanda al gobierno norteamericano, ante el Tribunal Provincial de La Habana, por daños humanos; valorados en 181 mil 100 millones de dólares y ,en el año 2000, otra demanda por daños económicos que ascendía a 121 mil millones de dólares, ambas deudas se han incrementado en los años subsiguientes.A su juicio Estados Unidos y Cuba deberán sentarse en una mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo, “el tema de las nacionalizaciones debe resolverse en el terreno del derecho internacional”, expulsó Quintana Cruz. Según la especialista es necesario establecer las diferencias entre el concepto de nacionalización y confiscación, pues este último no lleva compensación monetaria. Vale la pena destacar, que aquellas familias cubanas que abandonaron sus propiedades al triunfar la revolución cubana en 1959, no podrán reclamar pues la propia Ley Helms Burton reconoce en su título III, solamente a los ciudadanos norteamericanos.



Al referirse a la ley 80 de 1996, la también profesora titular de derecho Internacional, explicó que la llamada ley de la dignidad cubana, como también se le conoce, no va a permitir que Estados Unidos quebrante los derechos del pueblo cubano. “Todo aquel que intente valerse de la Helms Burton para ir en contra de nuestra Revolución será declarado ilegal”. Pese a una férrea y continua persecución del gobierno estadounidense por destruir la Revolución Cubana, los aumentos de los índices de inversión extranjera en Cuba demuestran la poca efectividad de una ley que no solo atenta contra la economía de la Isla, sino también transgrede los asuntos internos de otras naciones.



En 2014 se aprobó la Ley de la Inversión Extranjera con 246 proyectos iniciales cifra que se ha duplicado hasta llegar a 525 a finales de 2018.

La ley Helms Burton quedará en la historia como una estrategia intervencionista que jamás lograran materializar la llamada mafia de Miami y los sucesivos gobiernos norteamericanos, demócratas o republicanos. Cuba No es para los americanos; ¡Cuba es, para los cubanos!

