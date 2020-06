Llegada de militares estadounidenses a Colombia

La cadena RCN desde Colombia confirmó la llegada de un equipo de la Primera Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad (SFAB) del Ejército de los Estados Unidos.



Los militares, que hacen parte del Comando Sur, aterrizaron en la base militar colombiana de Tolemaida.



“En Tolemaida se reunirá el componente total, 53 militares, y allí pasarán los 14 días de aislamiento obligatorio bajo el estricto cuidado y control de un equipo de médicos”, dijo una fuente al diario El Tiempo que también logró confirmar que el 16 o 17 de junio se daría inicio de manera oficial a una misión “de carácter consultivo y técnico para mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico” que duraría inicialmente cuatro meses.



La noticia se conoció a través de un comunicado de prensa de la embajada de los Estados Unidos en Colombia. Horas después hubo un pronunciamiento oficial del Comando Sur de los Estados Unidos y el Ministerio de Defensa de Colombia.

Embajada de EEUU en Colombia anuncia la llegada al país de una brigada militar para la supuesta "lucha contra el narcotráfico". Según el documento, estará en el territorio varios meses a partir de junio y el Gobierno colombiano determinará los lugares en los que operará pic.twitter.com/2dyaBkawTE — Misión Verdad (@Mision_Verdad) May 28, 2020

Repercusiones



El presidente del Senado, Lidio García, recordó que esa institución era la encargada de avalar el paso de tropas extranjeras por el país.



Por su parte, representantes de la bancada del Polo Democrático, aseguraron que la presencia de tropas requiere autorización del Congreso y que el hecho representa una “seria amenaza para la paz de la región y de Colombia”.



Congresistas como Roy Barreras, Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Jorge Guevara, Jorge Robledo y los representantes María José Pizarro y David Racero, enviaron una carta al presidente Iván Duque en la cual le piden que responda sobre el motivo de la llegada de los militares a la nación latinoamericana. En primera instancia se solicita que se expliquen las razones por las cuáles la información se dio a conocer a través de un comunicado de prensa de la legación diplomática estadounidense y no por fuentes nacionales.



Esos parlamentarios le recuerdan a Duque que “como es de su conocimiento, el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política prescribe que le corresponde al Presidente de la República: “dirigir las relaciones internacionales”; de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 173 de la Constitución Política y el numeral 9 del artículo 313 de la ley 5ª de 1992 - Reglamento Interno del Congreso, es atribución del Senado de la República, “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”.



También el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda expresó que ve tres escenarios de alerta “asumiendo la hipótesis de que esto sea realmente contra el narcotráfico”. El primero es que “estas tropas no van a combatir a los carteles del narcotráfico, sino esencialmente al campesinado y a los cultivadores de coca con lo cual emerge el peligro de que tropas extranjeras terminen involucradas en hechos de violencia contra campesinos”. Además asegura que puede considerarse un ataque directo al proceso de paz. “No se entiende que en esos territorios donde hay PEDETS (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) en los que se debería estar implementando el acuerdo de paz, los transformen en el teatro operacional del conflicto armado. Y en tercer lugar, venimos asistiendo a una serie de hechos en los que es evidente que hay un plan de intervención en Venezuela”.



Y desde Venezuela, el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino, volvió a responsabilizar a Colombia de un "plan de invasión imperial" por el intento de "mercenarios y ex militares venezolanos" para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, conocido como Operación Gedeón. "Primero el Plan Colombia, luego el Plan Patriota; además, bases militares en su territorio. Ahora envían tropas élites con la fachada de la lucha contra el narcotráfico. Así, Colombia es un país ocupado por fuerzas extranjeras, que no ha logrado detener la producción de drogas", escribió Padrino recientemente en la red social Twitter.

“Colombia es, lamentablemente, la cabecera de playa de la estrategia de contención yanki en la América del Sur y, por supuesto, su base de operaciones [...] Estas nuevas bases militares constituyen un peligro real contra la soberanía y estabilidad de la región”. Hugo Chávez, 2009 https://t.co/l5h8zfTbXQ — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) May 29, 2020

¿Qué harán los militares de Estados Unidos en Colombia?





Supuestamente ayudarán a combatir el narcotráfico. Se repartirán en cuatro equipos de trabajo y serán enviados a cuatro bases operacionales designadas que dependen directamente del comando de las Fuerzas Militares.



Se precisa que uno de los grupos radicará en Tumaco, Nariño, donde se encuentra la Fuerza de Tarea Hércules. En Tibú, Norte de Santander, se instalará otro equipo de militares, donde se ubica la sede de la Fuerza de Tarea Vulcano, que tiene como zona de operaciones la región del Catatumbo. Y otros militares irán a La Macarena, en Meta, donde tiene su sede de operaciones la Fuerza de Tarea Omega.



Desde hace muchos años el tema Latinoamérica ha dejado de ser político para los Estados Unidos y se ha convertido en un tema militar. Para los militares gringos los gobiernos de izquierda (gobiernos de populismo radical) surgidos en los últimos años en América son una “amenaza emergente”, y se constituyen en uno de sus enemigos.



Sin dudas, la presencia estadounidense en Colombia busca continuar enfrentando los cambios geopolíticos progresistas en América latina y el Caribe. Con ella, asimismo, no se descartaría la aspiración de Washington de intentar controlar los recursos naturales regionales.

Del Autor