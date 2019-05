Los aranceles, duelo entre Estados Unidos y China

China puede no tener interés por el momento en la continuación de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, pues cree que el enfoque del presidente Donald Trump carece de "sinceridad", según comentarios difundidos por medios estatales desde el país asiático.



Si Estados Unidos “no realiza ninguna acción concreta" con la que, realmente, demuestre "sinceridad", entonces no tiene sentido que sus funcionarios lleguen a China y tengan conversaciones comerciales, resalta Taoran Notes, un blog de WeChat afiliado con el diario Economic Daily. Ese medio hace referencia a la declaración del miércoles último del secretario de Tesoro estadounidense Steven Mnuchin, quien anunció que viajaría próximamente a aquella nación para proseguir con las negociaciones comerciales.



El propio sitio comenta que el gigante asiático ya mostró su sinceridad cuando envió al vice primer ministro Liu He, a Washington para que prosiguiera las negociaciones después de que Trump decidiera incrementar del 10% al 25% las tarifas para una serie de mercancías chinas importadas por valor de 200.000 millones de dólares al año.



"EE.UU. no muestra ninguna sinceridad en cuanto a la continuación de las conversaciones. En su lugar, está extendiendo sus tácticas de presión. Por un lado, dice que participa en las conversaciones, pero, por otro lado, sigue utilizando pequeños trucos para destruir el clima de las conversaciones", recuerda el periódico The South China Morning Post reseñado por la cadena rusa RT.



Entre aranceles





El pasado 10 de mayo, después de que Estados Unidos aumentara del 10 % al 25 % los aranceles para una serie de mercancías chinas importadas por valor de 200.000 millones de dólares al año, el presidente estadounidense ordenó elevar las tarifas a las importaciones chinas restantes, las cuales se valoran en unos 300.000 millones de dólares.



El Ministerio de Comercio de China lamentó el aumento arancelario estadounidense a sus exportaciones, y agregó que no puede hacer otra cosa que tomar contramedidas al respecto. En este sentido, China respondió al incremento de aranceles sobre sus mercancías anunciando un plan para introducir gravámenes sobre las importaciones de la nación norteña a partir del 1 de junio por valor de 60.000 millones de dólares, según informó el Ministerio chino de Finanzas.



Repercusiones





Representantes de Walmart, el minorista más grande de Estados Unidos, anunció el jueves que elevará los precios de algunos productos como resultado de los aranceles que impuso la administración de Trump.



“Vamos a seguir haciendo todo lo posible para mantener los precios bajos. Eso es lo que somos. Sin embargo, el aumento de los aranceles llevará a un aumento de los precios, creemos, para nuestros clientes”, dijo a reporteros el director financiero de Walmart, Brett Biggs.



Según CNN, los minoristas dependen en gran medida de China en su cadena de suministro. Aquel país representó aproximadamente el 41% de toda la ropa, el 72% de todo el calzado y el 84% de todos los artículos de viaje importados a Estados Unidos en 2017.



También el miércoles último, la cadena Macy’s dijo que aumentará los precios de algunas mercancías. “Si el cuarto tramo potencial de aranceles se coloca en todas las importaciones chinas, eso tendrá un impacto tanto en nuestras marcas privadas como en nuestras nacionales”, dijo el presidente ejecutivo Jeff Gennette a analistas en una conferencia sobre ganancias.



Por su parte el índice Dow Jones se desplomó el lunes último como resultado de esos anuncios económicos. En una tendencia similar las acciones europeas cerraron a la baja en todos los ámbitos y los mercados asiáticos también concluyeron con caídas.

