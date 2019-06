Lula da Silva: no pierdo la fe en nuestro pueblo

"No pierdo la fe en nuestro pueblo, lo que me ayuda a no flaquear en la prisión injusta en que estoy haciendo más de un año", escribió ayer el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

En una carta enviada al excanciller Celso Amorim, el líder brasileño dijo que es preciso que el Supremo Tribunal Federal (STF) lea las pruebas de sus abogados y sea aceptado el recurso de habeas corpus.



"Las noticias que recibo son de desempleo, crisis en las escuelas y hospitales, la reducción e incluso el fin de los programas que ayudan al pueblo, la vuelta del hambre", reflexionó Lula en alusión a la situación económica y social por la que atraviesa el gigante sudamericano.

La denuncia contra mí era tan falsa e inconsistente que, para condenarme, Moro cambió las acusaciones hechas por los fiscales. Me acusaron de haber recibido un inmueble a cambio de favor pero, como vieron que no era mío, él me condenó diciendo que fue 'atribuido' a mí



Finalmente, el ex dignatario espera que la justicia finalmente se imponga a la impunidad en Brasil. "Todo lo que quiero es tener derecho a un juicio justo, por un juez imparcial, para poder demostrar con hechos que soy inocente de todo lo que me acusaron", enfatizó.

Declaraciones de la Procuraduría



La Procuraduría ha dicho no ver base legal para anular la sentencia contra Lula por los supuestos contactos de Moro. En tal sentido, la procuradora general, Raquel Dodge, indicó al Tribunal Supremo Federal (TSF) que no cree que haya base legal para anular la condena al ex presidente por los contactos denunciados entre los investigadores y el juez del caso y actual ministro de Justicia, Sergio Moro. Recientemente el portal de noticias The Intercept publicó una serie de conversaciones sostenidas por el funcionario que confirman su intromisión y manipulación en el caso.



Sobre la base de esas conversaciones privadas de Moro, representantes de varios sectores políticos brasileños han asegurado que la operación anticorrupción “Lava Jato” no fue motivada por causas jurídicas, sino políticas.





Suspensión del tema en la sesión del Tribunal Supremo Federal



El TSF de Brasil retiró de su agenda del 25 de junio la evaluación de una petición de la defensa del expresidente Luis Inácio Lula da Silva para concederle la libertad. "De orden, certificamos que el proceso fue retirado del calendario de juicios del día 25/6/2019", dijo la corte en el sistema electrónico que informa del estado del proceso, según cita la Agência Brasil.



La petición de los abogados de Lula exigía la anulación de su condena bajo los argumentos que el juez que le condenó en primera instancia, Moro, no actuó de manera imparcial.

Lula se encuentra preso desde abril del año pasado en Curitiba, al sur del país, cumpliendo una condena de ocho años y diez meses de cárcel por supuestos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero, los cuales no han podido ser demostrados.

Meus advogados recorreram ao STF, para que eu tenha finalmente um processo e um julgamento justos, o que nunca tive nas mãos do Moro. Muita gente poderosa, daqui e de outros países, quer impedir essa decisão, ou continuar adiando, que dá no mesmo para quem está preso injustamente — Lula (@LulaOficial) 24 de junio de 2019

Aspirante demócrata a la presidencia estadounidense se solidariza con Lula



El senador demócrata estadounidense Bernie Sanders expresó que la justicia de Brasil debería liberar a Lula da Silva y anular su condena de cárcel. En un mensaje publicado en la red social de Twitter, el senador por Vermont expresó que se suma a los dirigentes políticos y sociales que hacen un llamado al poder judicial para que excarcele a Lula.



Sanders aspira a la presidencia del país norteño y enfatizó en que durante la gestión del ex dignatario brasileño se logró la reducción de la pobreza de millones de personas.



“Hoy es más claro que nunca que Lula da Silva fue encarcelado en un proceso político que le negó un juicio justo y el debido proceso”, dijo también el político estadounidense a la publicación The Intercept.



También el representante demócrata Ro Khanna, instó al gobierno estadounidense a iniciar una investigación sobre el caso.

