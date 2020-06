Manifestaciones por asesinato de afroestadounidense George Floyd

Miles de soldados patrullaron ayer las principales ciudades de Estados Unidos, luego de intensas protestas contra el racismo y la brutalidad policial. Durante las últimas horas, unas 25 urbes de 16 estados decretaron toque de queda.



La jornada fue precedida por una noche del sábado también de grandes manifestaciones en Nueva York, Filadelfia, Dallas, Las Vegas, Seattle, Des Moines, Memphis, Los Ángeles, Atlanta, Miami, Portland, Chicago, y Washington.



Según Tim Walz, gobernador de Minnesota, epicentro de las protestas, los responsables podrían ser anarquistas, supremacistas blancos o narcotraficantes. En otra forma de criminalizar las reivindicaciones, el presidente Donald Trump, acusó a la "izquierda radical” y a grupos antifascistas.



Varios medios de comunicación se hacen eco de críticas por parte de la oposición al mandatario por "enardecer los ánimos”, tras haber calificado de "matones" a los manifestantes.



El origen de las protestas



El pasado 25 de mayo George Floyd, un afroamericano de 46 años, fue asesinado por un oficial de policía en Minneapolis.



Según BBC, un empleado de la tienda Cup Foods, creyó que el billete que Floyd utilizó para comprar cigarros era falso.



Después de una llamada, dos agentes de policía llegaron al lugar.



En las imágenes difundidas en las redes sociales, un policía blanco, Derek Chauvin, oprime con la rodilla el cuello del hombre negro que está esposado y boca abajo en el suelo. Los hechos ocurrieron en un espacio de media hora.



Al llegar al lugar, uno de los agentes, Thomas Lane, sacó su arma y le ordenó al hombre que mostrara las manos. Luego arribó al lugar el agente Chauvin quien junto a los otros policías trataron que el hombre negro entrara a la patrulla. Durante ese intento, Chauvin hizo que se cayera al suelo. Se quedó allí, postrado boca abajo, y todavía esposado.



Chauvin colocó su rodilla izquierda entre la cabeza y el cuello del afroestadounidense. “No puedo respirar”, decía repetidamente el hombre, suplicándole “por favor, por favor, por favor”. Los otros uniformados no se movieron.



Las manifestaciones en Estados Unidos





En Nueva York se ha visto a agentes policiales sumándose a las reivindicaciones de los manifestantes.



En Saint Paul, ciudad contigua a Minneapolis, epicentro del movimiento, miles de personas se manifestaron ayer contra el racismo y en reclamo de que los policías implicados rindan cuentas ante la justicia. Mientras, la Oficina del Sheriff de Hennepin en Minnesota, anunció el traslado a la cárcel del condado de Chauvin.



El balance de las protestas





Al menos tres personas han fallecido por disparos en Indianápolis, Detroit y Oakland.



Mientras, en Washington, unos setenta agentes del Servicio Secreto y de la Policía Metropolitana resultaron heridos durante los disturbios del sábado cerca de la Casa Blanca.



Trump vs Biden



El presidente Donald Trump pidió este sábado mano dura contra los manifestantes. Mientras que Joe Biden, virtual candidato demócrata a la presidencia, se unió este domingo a las protestas en Wilmington, Delaware, donde habló con protestantes y se sacó fotos con algunos de ellos. “Somos una nación con dolor ahora mismo, pero no debemos permitir que este dolor nos destruya. Como Presidente, ayudaré a dirigir esta conversación, y más importante aún, escucharé, como lo hice hoy visitando el lugar de las protestas de anoche en Wilmington”, señaló el ex vicepresidente en su cuenta de la red social Twitter.



Las protestas en el mundo





Bajo el lema “Di su nombre” y “No puedo respirar”, ciudades como Berlín en Alemania, Toronto en Canadá y Milán y Roma en Italia, se han unido al reclamo.

En Alemania e Italia los ciudadanos protestaron frente a la embajada de Estados Unidos. En Canadá la protesta tuvo lugar en el parque Christie Pits para después desplazarse a las oficinas de Policía de Toronto. Bajo el lema “Di su nombre” y “No puedo respirar”.



También en Reino Unido en ciudades como Gales, Londres y Liverpool, los protestantes sostenían carteles con frases como “Justice por George Floyd” y “Black Live Matters”.



A nivel global, la industria de la música se suma a dichas manifestaciones y proponen un “paro musical” en honor a George Floyd. Este paro, o bien, “apagón musical” se llevará a cabo el próximo martes dos de junio y correrá bajo el nombre de ‘Blackout Tuesday’.



Hasta el momento, grandes sellos discográficos como Interscope-Geffen-A&M, Warner Music, Capitol Music Group, Sony/ATV y Empire, se han sumado a esta iniciativa:

Debido a los recientes acontecimientos, les pedimos su apoyo mientras damos este gran paso para convocar la responsabilidad y el cambio. Como guardianes de la cultura, es nuestra responsabilidad no solo unirnos para celebrar las victorias, sino también sostenernos durante una pérdida. Únase a nosotros este martes 2 de junio como un día para desconectarnos del trabajo y reconectarnos con nuestra comunidad. #ElShowDebeParar”



La muerte de George Floyd, se ha convertido en símbolo de la violencia policial contra los negros. Ha provocado además la mayor ola de protestas de los últimos años en la nación norteña.

