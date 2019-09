Maniobra premier británico para impedir rechazo parlamentario a su plan sobre el BREXIT

2019-08-28 14:13:04 / web@radiorebelde.icrt.cu





La reina Isabel Segunda firmó este miércoles la orden por la que autoriza la suspensión de las sesiones del Parlamento por alrededor de un mes, hasta el 14 de octubre, solicitada por el primer ministro, Boris Johnson.



El legislativo británico está actualmente de vacaciones y debe reunirse en las primeras dos semanas de septiembre, para luego suspender actividades durante las conferencias anuales de los partidos políticos y reanudar sus sesiones el nueve de octubre.



Pero al prolongar el receso legislativo hasta el 14 de octubre, el Primer Ministro, Boris Johnson, pretende dejar a los legisladores de la oposición sin apenas margen de tiempo para maniobrar antes del día 31 del propio mes, el plazo final para el BREXIT o salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



Johnson apuesta por un BREXIT sin un acuerdo con la UE, en caso de que no consiga un nuevo pacto antes del 31 de octubre, pero los opositores a un divorcio no negociado buscan valerse del procedimiento parlamentario para obligar al premier a buscar una demora en el proceso.



Unos 160 diputados firmaron ayer una declaración comprometiéndose a hacer lo que sea necesario para impedir que Johnson esquive al parlamento en sus planes, con un BREXIT desordenado que supondría nuevos aranceles y controles fronterizos entre el país y la UE que afectarían gravemente al comercio.



Los economistas creen que una salida sin acuerdo o BREXIT duro sería caótica y causaría daños económicos y empujaría al Reino Unido a una recesión, pero Johnson y sus partidarios en la Cámara de los Comunes insisten en que no habrá problemas.







Aunque Johnson se había negado a descartar la suspensión de la Cámara baja para enfrentar a sus adversarios, su pedido a la reina Isabel Segunda para alargar el receso parlamentario, tomó por sorpresa a los diputados, muchos de los cuales están de vacaciones, pero no tardaron en reaccionar airados.



Si bien la prolongación del receso parlamentario parece estar dentro de lo permitido por la constitución no escrita del Reino Unido, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, opinó que suspender el legislativo sería una ofensa al proceso democrático y a los derechos de los representantes electos del pueblo.



Bercow aconsejó a un Johnson con apenas un mes en el cargo, que debería buscar establecerse como primer ministro, en lugar de socavar sus credenciales democráticas y su compromiso con la democracia parlamentaria.



El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, dijo que el plan de Johnson es un ultraje y una amenaza para la democracia británica, mientras que la parlamentaria del mismo partido, Ivette Cooper acusó al premier de intentar usar a la reina para concentrar el poder en sus propias manos, en una forma de gobernar profundamente peligrosa e irresponsable.



Un veterano diputado del gobernante Partido Conservador, Philip Hammond, consideró un atropello constitucional si se impidiera que el parlamento pidiera a la administración de Johnson rendir cuentas en un momento de crisis nacional por el BREXIT.



Entre tanto, el líder de los demócratas liberales en la Cámara de los Lores Dick Newby, llamó a sus colegas a resistir por todos los medios posibles el intento de Johnson de suspender el parlamento para detener el debate y la posible derrota de sus planes sobre el BREXIT.



Decenas de diputados ya apelaron a una corte para bloquear la prolongación del receso parlamentario, mientras que una petición vía Internet para que no se suspenda el legislativo, logró más de 100 mil firmas en menos de cuatro horas.



La cifra es mucho más de las 100 mil requeridas para pedir a la Cámara de los Comunes que debata algún asunto.



(Noticiero Nacional de Radio)

Del Autor