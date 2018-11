Manuela D’Ávila: profunda crisis del capitalismo afecta hoy a Brasil

2018-11-21



Foto: noticiero 52

La excandidata a la vicepresidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores, Manuela D’Ávila, denunció este miércoles que la elección de Jair Bolsonaro es consecuencia de una crisis profunda del capitalismo, que ya no necesita el disfraz de la democracia.



En una ponencia del Foro Mundial de Pensamiento Crítico que sesiona en Buenos Aires, D’Ávila y el también postulante a presidente brasileño, Guilherme Boulos, hablaron del futuro de la oposición en el gigante sudamericano, cuando Bolsonaro asuma la primera magistratura el primero de enero.



En la mesa de análisis llamada "Brasil: la esperanza vencerá al miedo”, D’Ávila expuso que la actual situación de su país se da en el marco de una nación que vive una crisis económica profunda, una crisis que no es brasileña, sino de un sistema, del capitalismo que azota a todo el Mundo y se materializa de una forma muy severa en el país sudamericano.



Según D’Ávila, la izquierda latinoamericana está llegando al consenso de que el capitalismo ya no necesita aparentemente de salidas democráticas, ni del disfraz de la democracia, para enfrentar esa crisis, y eso generó en Brasil el caso Bolsonaro.

Al respecto, D’Ávila se declaró preocupada acerca de cómo la izquierda brasileña resistirá al gobierno de Jair Bolsonaro, cuyo entorno calificó de ultraliberales, dio por sentado que van a perseguir a sus opositores, pero desconoce cómo lo harán.



No obstante, la excandidata a vicepresidenta de Brasil por el Partido de los Trabajadores, señaló que el camino de la resistencia pasa por la unidad y movilización de la izquierda para afrontar un futuro del que no tienen la menor noción.



En otra ponencia del Foro Mundial de Pensamiento Crítico que sesiona en Buenos Aires, el también aspirante a la presidencia brasileña, Guilherme Boulos, opinó que se viven tiempos difíciles en todo el mundo y en Latinoamérica, pero sobre todo en Brasil.





Foto: clarin



Para Boulos, con Jair Bolsonaro, gobernará al gigante sudamericano la más perversa de las alianzas, entre el más extremo liberalismo económico, el conservadurismo moral y el autoritarismo.



Boulos aseveró que la izquierda no exageraba cuando advertía que Bolsonaro era un riesgo fascista, y recordó las palabras del ahora presidente electo, cuando defendió la dictadura militar, exalta a los torturadores como héroes, y una semana antes de las elecciones afirmó que sus opositores debían escoger entre la cárcel o el exilio.





Foto: internet



El excandidato presidencial alertó que con Bolsonaro viene una nueva ola de judicialización de la política brasileña, consistente en atacar a los movimientos sociales, con una ley que trata la protesta como un acto de terrorismo.



El también líder del Movimiento de Trabajadores Sin Techo aseguró en el Primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico que la elección de la izquierda en su país no es la cárcel ni el exilio, sino las calles para resistir la tiranía, y consideró entre los desafíos de esa oposición, vencer al miedo que trata de imponer Bolsonaro, y superar la división.





Foto: ciudadccs



Participantes en la cita de Buenos Aires han coincidido esta semana en que el neoliberalismo va a acabar en América Latina y la izquierda tiene que volver a prepararse para tomar el poder y dar paso a una segunda ola de Gobiernos progresistas.



El Primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico comenzó el pasado lunes en Buenos Aires y sesionará hasta el jueves, con la participación de unas 600 personalidades, entre expresidentes de izquierda, intelectuales internacionales progresistas y líderes de movimientos sociales, convocados bajo el lema:

"Las luchas por la igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo turbulento".





Foto: rosario plus



Los debates han incluido el futuro de la democracia, amenazada por la desigualdad y el surgimiento de líderes de la extrema derecha, el más ilustrativo de los cuales es el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro.





Foto: internet



Organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el foro de Buenos Aires es visto también como una respuesta temprana a la cumbre de los líderes del Grupo de las 20 principales economías del Mundo, que sesionará en la capital argentina dentro de 10 días.



(Noticiero Nacional de Radio)