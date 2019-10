Movimientos sociales de Bolivia por la defensa de la democracia

Movimientos sociales de Bolivia se congregaron este miércoles en La Paz en una multitudinaria marcha pacífica para respaldar la victoria del presidente Evo Morales en las elecciones generales celebradas el pasado 20 de octubre.



Juntos, mineros, campesinos y trabajadores exigieron el respeto al voto popular que le dio la victoria al dignatario, y aseguran que permanecerán en las calles de La Paz, sede del Gobierno, hasta que sea necesario.



A esa convocatoria también asistieron organizaciones gremiales, artesanos y juntas vecinales desde la ciudad de El Alto, encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB).



El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, expresó que esa manifestación pacífica se suma a las actividades de vigilia orientadas a proteger la democracia en su país y el voto de la mayoría, ya que Morales fue electo con el 47,08 por ciento de los votos válidos. "Estamos en vigilia a partir del día lunes y muchos sectores se han sumado a las marchas pacíficas y concentraciones pacíficas para hacer una vigilia alrededor de la plaza Murillo para garantizar (la democracia) y no estar entrando a este fuego de confrontación y violencia", indicó a medios locales.



También ponderó la tranquilidad en La Paz luego del anuncio de la auditoría a los resultados de las elecciones generales por parte del Gobierno, mientras que lamentó la actitud de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) sobre el tema.



Por su parte, el excandidato de la CC, Carlos Mesa, volvió a cambiar su posición al rechazar este miércoles la auditoría. "Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos, pactados unilateralmente entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el candidato del MAS", indicó.



El Gobierno boliviano anunció el comienzo de la auditoría de la OEA para este día, con el fin de disipar dudas sobre los resultados de los comicios generales y el supuesto fraude que ha referido la oposición, pero sin presentar pruebas o sustento.



Las declaraciones de Evo Morales



“Estamos enfrentando el golpe de Estado y con apoyo de ustedes vamos a derrotarlo, aseveró durante las últimas horas, el presidente de Bolivia, Evo Morales, al inaugurar la Unidad Educativa Eduardo Abaroa, en el departamento de Oruro.



En el municipio Santuario de Quillacas, perteneciente a la provincia Eduardo Abaroa, el mandatario aseguró que llegó a la jefatura del Estado gracias a la verdad y a la honestidad, “no tenemos porqué mentir, engañar, lo que la oposición no quiere reconocer el voto rural”.



Recordó que antes de las elecciones dijeron “si Evo gana vamos a desconocer”, preguntó si era un candidato ilegal “porque ocho partidos se presentaron” a las elecciones generales del 20 de octubre y valoró, “ellos quieren que estemos llorando, tenemos que tener fuerza, unidad, para enfrentar nuestro proceso de cambio”.

Entregamos en #Oruro la Unidad Educativa “Eduardo Abaroa”. Llegamos al Gobierno de #Bolivia con la verdad y con un proyecto político de liberación. Hoy somos un país respetado y reconocido en el mundo por nuestros programas y políticas pensadas para los más humildes. pic.twitter.com/wZkhtGP9Wq — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 30, 2019

El líder indígena reiteró la disposición del Gobierno a la realización de una auditoría internacional a los resultados de esos comicios, porque “nunca hemos ganado con fraude”, lo que “no aceptan que nosotros gobernamos mejor que otros”.



“No es la primera vez, la historia se repite, durante la colonia intentaron eliminar los movimientos indígenas”, comentó, y refirió que antes en un Estado fallido “nos hacían cantar Lamento boliviano”, concluyó Morales.

