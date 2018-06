Mujeres estadounidenses marchan en Washington contra Donald Trump

Mujeres activistas estadounidenses están organizando para este jueves un acto de “desobediencia civil masiva” en Washington, antes de las protestas del fin de semana en todo el país contra la política de inmigración del Gobierno de Donald Trump.



El movimiento que empezó con la investidura de Trump el 21 de enero de 2017 y que se ha extendido a nivel internacional, conocido como La Marcha de las Mujeres, instó a las estadounidenses a acudir a la movilización de hoy, aunque corran el riesgo de ser arrestadas.



“Estamos llamando a todas las mujeres a unirse a un acto masivo de desobediencia civil en Washington este jueves 28 de junio, para exigir a este Gobierno que deje de criminalizar a inmigrantes indocumentados y deseparar a niños de sus padres”, escribió la Marcha de las Mujeres, en una exhortación por la red social de Internet, Twitter.

We are calling for all women to join us for a mass civil disobedience in DC on Thursday, 6/28, to demand this administration stop criminalizing undocumented immigrants and tearing children away from their parents.#WomenDisobey to #EndFamilyDetention https://t.co/7IxTkxYr6N pic.twitter.com/TQ9nKKxntf