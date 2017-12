Municipios de Nicaragua libres de malaria

Autoridades de Ministerio de Salud (Minsa) declararon libre de malaria a 8 municipios del departamento de Managua, así como a 4 del departamento de Boaco y a 5 de Chinandega.



Según el Nuevo Diario, a través del boletín epidemiológico número 50, de la semana del 10 al 17 de diciembre, desde enero del 2017 hasta el 17 de diciembre se reportaron 10,127 casos a nivel nacional, mientras que en idéntico periodo del 2016 se registraron 6,039 casos. Ello representa un incremento del 65.96%.



En el departamento de Managua no hay reportes de casos propios de la afectación, y los casos positivos que se han encontrado en la capital son de personas procedentes de la zona del Caribe, quienes adquirieron la enfermedad en sus lugares de origen.



Los municipios de San José de los Remates, Santa Lucía, Boaco y San Lorenzo, del departamento de Boaco, fueron certificados libres de malaria por el Minsa. “Este es un trabajo que se viene realizando desde las comunidades más lejanas. Tenemos compañeros colaboradores y voluntarios brigadistas que han sido capacitados desde años atrás para hacer la vigilancia desde su comunidad; pero también están los trabajadores de la salud, ellos están también en la vigilancia permanente, para prevenir que la malaria entre en cada una de nuestras comunidades o municipios”, dijo a medios oficialistas el doctor de San José de los Remates, José Antonio Murillo Reyes.



Mientras, los municipios de San Pedro de Potrero Grande, San Francisco de Cuajiniquilapa, San Juan de Cinco Pinos, Santo Tomás del Nance y el puerto de Corinto, del departamento de Chinandega, también están libres de la enfermedad, según Cruz Cano Díaz, delegada del Silais de Chinandega. “Años atrás toda la población de Chinandega estuvo expuesta a la malaria. Morían por malaria gente en edad laboral, así como niños y ancianos. Seguimos batallando en algunos municipios porque los factores de riesgo mantienen la amenaza”, expresó la experta.



“Existen 40 casos en El Viejo Sur y 16 casos en El Viejo Norte, pero se registran casos en El Realejo, Chinandega, puerto Morazán y Villanueva”, indicó la funcionaria. “Destinaremos el 5 por ciento de nuestro presupuesto del año que viene para las tareas prioritarias, para bajar el índice de enfermos, sin embargo, no podemos solos, el Minsa no puede solo, por lo que las familias deben contribuir a eliminar sitios donde se concentra el mosquito”, precisó.



Alerta internacional





El más reciente dado a conocer la semana pasada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), asegura que entre el 2014 y el 2016 los casos de malaria han venido aumentando en todo el mundo, lo cual presenta una tendencia evidenciada por primera vez en casi dos décadas.



Tras incluirse entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las muertes cayeron un 60 % a nivel mundial entre el 2000 y el 2015, algo sin precedentes. Nos confiamos tanto que desviamos la atención del problema, con efectos preocupantes. La financiación de los programas dedicados a combatir la enfermedad está estancada desde el 2010, amenazando con revertir el camino hacia la erradicación. Según Pedro Alonso, director del programa de malaria de la OMS, “por primera vez podemos decir con seguridad que hemos dejado de progresar. (...) Sabemos qué pasa cuando dejamos de presionar. La malaria vuelve para vengarse”.



La malaria





La malaria es causada por un parásito que se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos anofeles infectados. Después de la infección, los parásitos (llamados esporozoítos) viajan a través del torrente sanguíneo hasta el hígado, donde maduran y producen otra forma de parásitos, llamada merozoítos.



Los primeros síntomas se presentan por lo general de 10 días a 4 semanas después de la infección, aunque pueden aparecer incluso a los 8 días o hasta un año después de esta. Los síntomas ocurren en ciclos de 48 a 72 horas.



La mayoría de los síntomas son causados por: la liberación de merozoítos en el torrente sanguíneo, anemia resultante de la destrucción de glóbulos rojos y grandes cantidades de hemoglobina libre liberada en la circulación luego de la ruptura de los glóbulos rojos.



La malaria también se puede transmitir de la madre al feto (de manera congénita) y por transfusiones sanguíneas. Los mosquitos en zonas de clima templado pueden portar la malaria, pero el parásito desaparece durante el invierno.

