Nancy Pelosi asume el control de la Cámara de Representantes en EEUU

Los demócratas tomaron el control de la Cámara de Representantes en Estados Unidos con lo que se marca el inicio de una nueva era de oposición al republicano Donald Trump, enfrentado a un Congreso dividido.



El 116° Congreso de los Estados Unidos tiene una cifra récord de mujeres y representantes de minorías.



La Cámara de Representantes está ahora controlada por los demócratas, y el Senado, permanece bajo control republicano. La demócrata Nancy Pelosi, ha sido elegida como su presidenta y se convierte así en la tercera autoridad política, después del presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence.



La bancada demócrata en la Cámara Baja, con su nueva mayoría, prevé votar hoy un paquete legislativo para reabrir la Administración basado en leyes que han sido antes aprobadas por el Senado, de mayoría republicana, y otra legislación separada para autorizar fondos para Seguridad Nacional hasta el 8 de febrero.



En estos momentos la parálisis administrativa afecta a las agencias de diez departamentos del Ejecutivo, incluyendo Transporte y Justicia, así como a decenas de parques nacionales. El cierre también perjudica a unos 800.000 trabajadores federales quienes no cobrarán mientras permanezca esa situación.



La clase de 2019 es la más étnicamente diversa y femenina en los más de 200 años de historia de la institución, renovación alcanzada sobre todo desde las filas demócratas.



“Es un día nuevo en América”, tuiteó la congresista Ilhan Omar, refugiada somalí, junto a una foto que la retrataba, tocada con hijab, a las puertas del Capitolio.

23 years ago, from a refugee camp in Kenya, my father and I arrived at an airport in Washington DC.



Today, we return to that same airport on the eve of my swearing in as the first Somali-American in Congress. #Hope #Ilhan 🙏🏾 pic.twitter.com/jVeP3DOipN