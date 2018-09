Negocian Estados Unidos y Canadá renovación del TLCAN

2018-08-31 14:27:02 / web@radiorebelde.icrt.cu





Canadá y Estados Unidos reanudarán este viernes las conversaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un día después de que no lograran un acuerdo y justo cuando vence el plazo para que Ottawa se sume al entendimiento ya alcanzado entre la superpotencia y México.



Negociadores de los tres países llevan un año tratando de modernizar el TLCAN, que rige desde 1994 y Trump considera “un desastre para las empresas y trabajadores estadounidenses”.







Las conversaciones trilaterales sobre el TLCAN se estancaron en mayo, pero en las últimas cinco semanas, Estados Unidos y México pactaron un arreglo bilateral, sin Canadá.



Tras ese acuerdo, anunciado el lunes, Trump impuso este viernes como fecha límite para que el gobierno de Justin Trudeau se sume al trato, lo que llevó desde el pasado martes a frenéticas negociaciones en Washington entre canadienses y estadounidenses, mientras la delegación mexicana aguarda para una reunión que permita cerrar un entendimiento entre los tres países.



La Casa Blanca prevé notificar hoy al Congreso de su intención de firmar un nuevo acuerdo de libre comercio, a fin de cumplir con el aviso previo de 90 días que permitirá sellar el TLCAN renovado antes de que asuma el nuevo gobierno de México, el primero de diciembre.







Pero Trump ya planteó la posibilidad de sustituir el tratado trilateral por dos bilaterales, si no hay un arreglo o con Canadá para su incorporación a un nuevo TLCAN.



Sin embargo, dado que el gobierno de Trump no ha sido autorizado por el Congreso a negociar ningún acuerdo bilateral, primero Estados Unidos y Canadá tienen que resolver sus diferencias para que haya un TLCAN renovado.



Los puntos centrales de fricción incluyen principalmente la exigencia estadounidense de apertura del protegido mercado canadiense de lácteos y cómo resolver las disputas comerciales entre los socios del TLCAN.







El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, prometió no ceder a la demanda de Trump de alterar el sistema por el cual Ottawa establece cuotas y precios de producción para los lácteos y aplica elevados aranceles a la importación de esos productos.



La canciller canadiense, Chrystia Freeland, se reunió ayer cuatro veces con su contraparte estadounidense, el representante de comercio, Robert Light-hizer, para intentar salvar las diferencias entre Ottawa y Washington hacia un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), reformulado.



Analistas creen que Canadá puede tener pocas alternativas y estará obligada a incorporarse al nuevo TLCAN, mientras que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, comentó que la economía canadiense no puede sobrevivir sin la de su país.



Los expertos reconocen que los mercados de las dos naciones están intrínsecamente entrelazados, con cadenas de distribución coordinadas en toda la región de América del Norte, por lo que Washington y Ottawa necesitan lograr un acuerdo.







Si esos vínculos son rotos por nuevos acuerdos comerciales fuera del TLCAN, las consecuencias serían especialmente graves para la industria automotriz mundial que ha construido su cadena de distribución en América del Norte y depende de materiales y componentes de Canadá.



Las automovilísticas advirtieron que un TLCAN sin los canadienses elevaría los precios para los fabricantes de vehículos en Estados Unidos y los haría menos competitivos contra las compañías extranjeras.



Entre tanto, observadores tomaron nota sobre la difícil disyuntiva política en que están los líderes de Canadá, si pareciera que son forzados por Donald Trump a llegar a un acuerdo para un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando el magnate es muy impopular entre los canadienses.





(Noticiero Nacional de Radio)