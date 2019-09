Nueva encuesta en Bolivia con miras a las venideras elecciones presidenciales

El próximo 20 de octubre Bolivia desarrollará elecciones presidenciales en las que concurren nueve candidaturas, entre ellas la del presidente Evo Morales.



Las últimas encuestas sobre intención del voto lo ubican en el primer lugar con un promedio del 40 por ciento, seguido del ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) con un 23 por ciento y en tercer sitio está el senador Oscar Ortiz con el 11 por ciento, indica el diario Página Siete.



Según el estudio, ese resultado forzaría a una aparente segunda vuelta para el 15 de diciembre, en la que Mesa se impondría con 44% frente a 39% de Morales.



En la nación latinoamericana, un candidato puede ganar la presidencia en primera vuelta si obtiene 50% más uno de los votos válidos o logra el 40% con una ventaja de 10 puntos de diferencia sobre el segundo.



Sigue siendo elevada la franja de indecisos (26%), cifra que incluye a quienes no definieron aún su voto (15%) y los que no votarán por ninguno de los candidatos u optarán por el voto blanco o nulo (11%).



La sorpresa es el candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, de ascendencia coreana, quien en apenas un mes de campaña consiguió el 3% con declaraciones misóginas, en contra de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero) y de las tradiciones indígenas ancestrales.



Morales, que aspira a un cuarto mandato consecutivo hasta 2025, ganaría en seis de las nueve regiones de Bolivia, mientras que Mesa vencería en las otras tres, según el sondeo.



El análisis y las repercusiones





Los resultados de esta última encuesta se insertan dentro de la línea de otras similares como la realizada por la Universidad Mayor de San Andrés, con miras a comenzar a fomentar en la opinión pública la idea de una segunda vuelta.



Coincide Prensa Latina al citar que esos estudios están “en la línea de instalar en el imaginario colectivo la idea de que habrá segunda vuelta', en referencia a lo que publica el semanario de análisis político La época.



Bajo la firma del politólogo José Galindo, el artículo 'La oposición trata de fabricar sentimiento de segunda vuelta', alerta que los citados resultados discrepan con otros estudios que dan a Morales una ventaja mayor y el triunfo como resultado de la primera vuelta.



Es preciso apuntar que en la medida en que se acerquen las elecciones, la oposición de derecha, reforzará estrategias como las guerras de las encuestas, el desprestigio de la candidatura de Morales, e incluso, no puede descartarse la realización de acciones violentas para deslegitimar el proceso y los resultados de gobierno del líder indígena en el poder desde 2006.



A partir de este momento, además, la campaña de Evo no podrá descuidar el trabajo con los indecisos, debido al porcentaje que tienen y por su posible incidencia en los resultados del 20 de octubre.



Más detalles



El gobierno de Bolivia confirmó la presencia de misiones de observación de organismos internacionales para los venideros comicios. "Está confirmada la presencia de observadores de la OEA, asimismo estarán personeros de la Uniore, que siempre ha estado acompañando en los diferentes procesos electorales que se dan en los países, y la Unión Europea (UE) que ya está trabajando en el país", afirmó el canciller boliviano Diego Pary.



Una misión técnica y jurídica de observadores de la UE ya se encuentra en Bolivia para entrevistarse con representantes de la sociedad civil, partidos políticos y autoridades, y se quedará en el país hasta después de las elecciones de octubre venidero.



Por su parte, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, apuntó que se concentrarán 5.136 recintos electorales, situados en 3.535 asientos electorales distribuidos en los nueve departamentos del país.



El TSE ha habilitado también 165 recintos que se ubicarán en 33 naciones donde los bolivianos en el exterior podrán emitir su voto. En Sudamérica son 117; en Centro América, cuatro; en Europa, 25; en Norte América, 13; en Asia, cinco y en África, uno.



El país latinoamericano cuenta con un padrón electoral de poco más de 7,3 millones de ciudadanos.

Del Autor