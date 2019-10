Nueva manifestación en Chile

Chile vivió ayer una nueva jornada de manifestaciones en la cual se produjeron un gran incendio en un centro comercial, fuertes disturbios y también enfrentamientos con las autoridades.



Según los medios de prensa, la marcha se mantuvo pacífica en la mayor parte de su trayecto por la Alameda Bernardo O'Higgins, en Santiago, la capital, y terminó siendo reprimida por los carabineros.



Fue el primer día sin estado de emergencia en el país, una medida muy polémica que rigió durante toda la semana pasada y que entregaba la seguridad de las calles al Ejército por primera vez desde la dictadura de Pinochet (1973-1990).



Y este lunes también se reportaron protestas en Valparaíso y Concepción, dos importantes ciudades donde hubo además confrontaciones con la policía.

Precisamente ayer se cumplieron once días de manifestaciones en contra del gobierno de Piñera, en Santiago y otras ciudades.



La crisis vivida por estos días en la nación latinoamericana puede calificarse como la más profunda que se ha vivido allí en los últimos 30 años, y ha llevado al presidente a anunciar una amplia agenda social y a reformar su gabinete de ministros: hasta ocho cambios de ministros, entre ellos, dos de los pilares del Ejecutivo, como el de Interior y el de Hacienda.



No obstante, son medidas insuficientes.



Beatriz Sánchez, representante de la coalición de izquierdas Frente Amplio, consideró que el presidente "solo movió piezas" cuando lo que exigen los chilenos es "que cambie el tablero".



El senador Carlos Montes, del Partido Socialista, escribió en Twitter:



"Lamentablemente, este cambio de gabinete, con reiteración de muchos nombres, no está a la altura de lo que se requiere en este momento".



Este martes, hay convocada otra marcha hacia La Moneda que se espera multitudinaria, así como un paro general al que ya han anunciado su adhesión diversos sectores.

