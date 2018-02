Nuevo presidente de Sudáfrica

Cyril Ramaphosa fue confirmado este jueves como nuevo presidente de Sudáfrica, luego de que renunciara Jacob Zuma al cargo por presiones del gobernante Congreso Nacional Africano (ANC).



Ramaphosa fue el único candidato nominado ante el parlamento sudafricano después de la renuncia de Zuma, por lo que una votación no fue necesaria. En su discurso ante el parlamento, el nuevo mandatario prometió luchar contra la corrupción.



Encarcelado en los años 70 por su lucha contra el régimen del Apartheid, el nuevo dignatario encabezó el comité que se formó luego de la liberación de Nelson Mandela en 1990. Fue electo líder del ANC en 2017.





Zuma renunció a la presidencia el miércoles, después de que su propio partido, el ANC, le pidiera la dimisión. Estaba en el poder desde mayo de 2009 y en los últimos meses se había enfrentado a numerosas acusaciones por supustos actos de corrupción. Zuma hizo el anuncio de su dimisión al terminar un discurso en el que dijo que no estaba de acuerdo con la forma en que el ANC había actuado en su contra.



Expresó que no tenía temor de una moción de confianza: "He servido a la gente de Sudáfrica lo mejor que he podido". También hizo público su desacuerdo con los dirigentes del ANC. Antes de ser presidente (2009-2018), Jacob Zuma fue vicepresidente (1999-2005) y presidente del ANC (2007-2017).



Después del mensaje de Zuma, el ANC emitió un comunicado en el que asegura que la renuncia del presidente brinda "certeza al pueblo de Sudáfrica".



El anuncio de Zuma se dio cerca de la media noche del miércoles, el límite que le había dado el ANC para hacerse a un lado.



Repercusiones



El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a Cyril Ramaphosa por su elección como presidente de Sudáfrica, informó el servicio de prensa del Kremlin.



"Putin envió un telegrama de felicitaciones a Ramaphosa en relación con su elección como presidente de Sudáfrica", dice la nota de prensa.



Además, según la nota, el líder ruso "destacó las relaciones amistosas entre Rusia y Sudáfrica y reiteró la disposición al diálogo constructivo y el trabajo conjunto con el nuevo presidente, también en el contexto de la presidencia de la República de Sudáfrica en BRICS".

