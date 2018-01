Odebrecht financió a la oposición venezolana

El empresario brasileño Marcelo Odebrecht confirmó en días recientes, ante fiscales peruanos, que financió las campañas políticas de la oposición venezolana, una estrategia que impulsaba en ese país sudamericano y que pretendía continuar en Perú.



El empresario, bajo arresto, fue sometido a un interrogatorio por las autoridades peruanas por los casos de corrupción y financiamiento de su empresa al actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y la excandidata presidencial Keiko Fujimori.



Durante su interrogatorio en Curitiba, Brasil, Odebrecht aseguró que financió a la oposición peruana “con certeza”, al igual que lo hizo con dirigentes de la derecha venezolana, aún cuando no mencionó nombres.



El magnate de la construcción explicó que la estrategia era financiar a sectores opositores en América Latina. “Nuestra intención era la de apoyar a muchos candidatos de oposición, incluso sabiendo que no iban a ser elegidos. Los apoyábamos de alguna manera. Porque la oposición también puede crear problemas. Una manera de crear una red es apoyar”, señaló Odebrecht.



Recientemente a través un reportaje difundido en enero de 2017 por The Wall Street Journal, se vinculó a la Gobernación del estado Miranda, dirigida en su momento por Henrique Capriles, de haber realizado contrataciones directas con la empresa Odebrecht.



Contexto





Odebrecht, fue encontrado culpable en el mayor escándalo de corrupción en Brasil, que ha salpicado a políticos de toda América Latina.



El empresario de 49 años, heredero de la constructora que lleva su nombre y es una de las mayores compañías de América Latina, fue condenado a 31 años y medio de prisión en dos los siete procesos que se sustancian en su contra.



Sin embargo, un acuerdo de colaboración con la justicia redujo la pena a 10 años. Según las condiciones impuestas, tras los próximos dos años y medio de arresto domiciliario Odebrecht podrá acceder a un régimen semiabierto de otros dos años y medio, en los que podrá salir a trabajar.



Es uno de los hombres más ricos de América, con una fortuna estimada en más de 3.000 millones de euros.



El Caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicada el 21 de diciembre de 2016 sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios de varios países.

