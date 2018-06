Ofrecerá EE.UU. garantías de seguridad a Corea del Norte

Estados Unidos está preparado para ofrecer a Corea del Norte garantías de seguridad diferentes y únicas, sin precedentes en la historia de las negociaciones nucleares entre los dos países.



Lo aseguró este lunes el secretario de Estado, Mike Pompeo, durante una conferencia de prensa en Singapur, sede mañana de la histórica cumbre entre Donald Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un.



Sin detallar cuáles serían las garantías de seguridad únicas que Washington ofrecerá a Pyongyang, Pompeo subrayó que, a cambio de ellas, lo único que el gobierno de Trump aceptará es la desnuclearización completa y verificable del país asiático.



Pompeo reiteró que las sanciones contra Corea del Norte se mantendrán hasta que Pyongyang elimine completamente y de manera verificable todas sus armas de destrucción masiva.



El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que Trump reconoce el deseo de seguridad y el interés hacia el desarrollo económico, mostrados por el líder norcoreano, y afirmó que el magnate está dispuesto a ayudar a Kim en ello si toma las decisiones correctas.

Denuclearization isn’t something that ends badly for the North Koreans. In fact, it’s just the opposite -- it leads to a brighter, better future for #DPRK. #SingaporeSummit pic.twitter.com/22E13NoeL7