Oposición hondureña boicotea toma de posesión de Juan Orlando Hernández

Foto: Reuters



Juan Orlando Hernández asumió este sábado su segundo mandato presidencial en Honduras, tras las cuestionadas elecciones del pasado 26 de noviembre, que han sumido al país en la incertidumbre y un enconado conflicto político.



Para la oposición, Hernández termina este sábado su mandato como presidente e inicia una nueva etapa como dictador, porque su investidura es ilegal y producto de un fraude, mediante un complot fraguado con el Tribunal Supremo Electoral.



Hernández tomó posesión hoy en una jornada marcada precisamente por las protestas de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que llamó al pueblo hondureño a boicotear la inauguración de la nueva presidencia del gobernante Partido Nacional.



Hernández recibió la banda presidencial en una sesión del Congreso en el Estadio Nacional de la capital, colmado de simpatizantes y fuertemente resguardado ante las manifestaciones opositoras en Tegucigalpa.





El Ejército y la Policía Nacional reprimieron precisamente una multitudinaria marcha que se dirigía al Estadio Nacional, encabezada por el excandidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, quien se vio afectado por los gases lacrimógenos y tuvo que emplear una mascarilla para protegerse.



Nasralla denunció que la marcha fue atacada por las fuerzas armadas por diferentes direcciones cuando los manifestantes pasaban por un paso a nivel.



"No puede ser que repriman al pueblo. Nos tienen miedo porque somos más. En Honduras no habrá paz hasta que haya nuevas elecciones o acepten la voluntad popular", advirtió Nasralla a un Hernández que asumirá un nuevo mandato de cuatro años, pero deberá gobernar en un ambiente de alta tensión, por las amenazas opositoras de seguir reclamando en las calles contra la fraudulenta elección.



A su vez, el coordinador de la alianza opositora y ex presidente derrocado en el dos mil nueve, Manuel Zelaya, subrayó que sus seguidores irán a la insurrección, y Juan Orlando tendrá que matarlos, porque están dispuestos a luchar hasta que se respete la voluntad popular.

Tegucigalpa 27 de enero 2018. Una nación indignada por la imposición de un dictador https://t.co/dwnJzCymsr — Salvador Nasralla (@SalvadorAlianza) 27 de enero de 2018

La oposición en torno a Nasrrallá y Zelaya defienden que lograron una ventaja real de más de medio millón de votos, en vez de la cifra con la que el Tribunal Nacional Electoral otorgó el triunfo a Hernández por 42.95 de los votos contra 41.24 de su rival.



Además, Hernández se postuló a un segundo mandato pese a que la constitución prohíbe la reelección, pero ese impedimento fue saltado gracias a un controvertido fallo de la Corte Suprema de Justicia.



La victoria de Hernández fue reconocida por gran parte de la comunidad internacional, pese a que la Organización de los Estados Americanos (OEA), concluyó que es imposible tener certeza sobre el resultado y recomendó celebrar nuevos comicios.



Sin embargo, la oposición hondureña ya emplazó a organismos internacionales como la propia OEA a demostrar que no son lacayos del gobierno de Estados Unidos, dada sus posiciones ambiguas respecto a lo que sucede en la empobrecida nación centroamericana.



