Órdenes de aprehensión para involucrados en desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa





El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que sobre la base de los informes de la Fiscalía General de la República (FGR), la autoridad judicial ordenó la aprehensión para servidores públicos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014.



Al tiempo aseguró que no tiene el dato exacto de la cantidad de involucrados. “Hemos hecho el compromiso de conocer la verdad, no vamos a descansar hasta saber qué sucedió, dónde están los jóvenes desaparecidos”, aseveró durante una conferencia ofrecida en Mérida, Yucatán.



El dignatario calificó el caso como un asunto de Estado y se refirió a diálogos que ha sostenido con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar; y con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.



También se conoció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha venido proporcionando información. “Yo espero que pronto tengamos resultados. Es una espina clavada, es algo que duele a México y no va a quedar en el olvido”, sentenció López Obrador. “No va a funcionar el llamado pacto del silencio. Tenemos que saber lo que sucedió en Ayotzinapa”, puntualizó.



El propio gobierno de AMLO ha admitido que han existido fallas en el proceso y que la supuesta verdad histórica con relación a lo ocurrido, que manejó el gobierno anterior, no existe.



En una reunión con familiares de los desaparecidos, el 11 de septiembre del pasado año, el presidente mexicano prometió que apoyaría las investigaciones para saber los resultados. “Necesitamos que haya resultados, que sepamos dónde están los jóvenes. Esa es la demanda de ellos y eso es lo que nosotros también deseamos. Y estamos haciendo todo lo que se puede, se debe, todo”, había dicho aquel día AMLO.







Anteriormente, en los procesos judiciales relacionados con la desaparición de los estudiantes, se cometieron varias faltas, por lo que 77 de los sospechosos han quedado libres.



Es de señalar que de las 107 pruebas recabadas por la fiscalía más de la mitad han sido descartadas en las cortes: solo 44 pruebas están siendo admitidas.



Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en México hasta enero de 2019 se habían registrado más de 40.000 personas como desaparecidas en todo el país, y 36.000 muertos sin identificar. Un reporte del Senado de México de abril de 2018 ya mostraba un aumento progresivo en la cifra de desaparecidos en la última década, que pasó de 646 casos en 2007 a 5.477 2017.



El caso



El 26 de septiembre de 2014, desaparecieron 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en Iguala, estado de Guerrero, luego de una riña entre un grupo de choque y policías estatales. En aquel enfrentamiento hubo además seis muertos y 25 heridos.



Los estudiantes asistirían a una marcha conmemorativa por el 2 de octubre en la Ciudad de México.



Recientemente en nuevas investigaciones se indica, según la agencia EFE, que los jóvenes fueron llevados en pequeños grupos a diferentes lugares cercanos a la ciudad.



También se ha precisado que no existen datos que apunten a que los jóvenes fueron a parar al basurero de Colula, tal como lo indicó la llamada "verdad histórica" del gobierno anterior.



Durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en 2018 se reabrió el caso y estableció la llamada Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia.

Del Autor