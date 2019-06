Pactan EEUU y México acuerdo para combatir migración irregular

Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo que compromete al país latinoamericano a reforzar sus controles de seguridad en la frontera sur, para reducir la migración irregular.



Entre las acciones que las autoridades mexicanas aplicarán está el despliegue a partir del lunes de seis mil elementos de la recién creada Guardia Nacional, que serán ubicados en los once municipios de Chiapas fronterizos con Guatemala.



Otra medida que aplicará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador será el desmantelamiento de las organizaciones de tráfico y trata de personas, así como sus redes de financiamientos y transporte ilegales.



Además, México acepta recibir a los migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos por el tiempo que dure el juicio para su permanencia o No en la nación norteña.



Durante el tiempo que se desarrolle el proceso, las autoridades mexicanas se comprometen a ofrecer a las migrantes oportunidades de empleo, salud y servicios de educación.



México también profundizará la política migratoria que aplica desde enero pasado, y que básicamente obliga a los migrantes a registrarse ante las autoridades para que se les permita ingresar al país.



Sin embargo, el canciller, Marcelo Ebrard, insistió en que México no aceptó ser un tercer país seguro, como propuso la delegación estadounidense en el primer día de las negociaciones.



Según Ebrard, lo que pacto con su contraparte estadounidense es una versión ampliada de un acuerdo vigente con el gobierno de Donald Trump, que contempla enviar a territorio mexicano a los solicitantes de asilo mientras se termina el proceso.



La diferencia es que ahora la medida se aplicaría a lo largo de toda la frontera y No sólo en algunos sitios específicos como fue el trato original, de acuerdo con las precisiones del canciller mexicano.



A cambio, Estados Unidos se compromete a acelerar la resolución de solicitudes de asilo y proceder con los procedimientos de remoción lo más expedito posible.



Las acciones acordadas este viernes se revisarán en un plazo de 90 días, y si no se alcanzan los resultados esperados, se tomarán medidas.



Sobre el Plan de Desarrollo Integral para el sur de México y Centroamérica, Estados Unidos dio su beneplácito a ese programa impulsado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atacar las raíces económicas y sociales del flujo migratorio.



Para los analistas, aún no está claro si fue la presión interna dentro de su Partido Republicano o las medidas ofrecidas por México, lo que disuadió a Trump de implementar su amenaza de subir progresivamente los aranceles a todos los productos importados desde el país latinoamericano, si no hacía más para combatir el flujo de migrantes centroamericanos.



Algunos observadores no descartan que tal vez Trump apreció simplemente las posibles consecuencias de incrementar los gravámenes, en un contexto de fuerte interrelación entre las dos economías vecinas.



Muchos empresarios, políticos y expertos estadounidenses advirtieron que un impuesto del cinco por ciento sobre todos los productos mexicanos perjudicaría también a los proveedores y clientes de la n nación norteña.



Además, dañar la ya frágil economía de México podría haberla empujado a una recesión total y haber provocado que más migrantes optaran por dirigirse a Estados Unidos en busca de trabajo.



Pese al acuerdo bilateral entre los dos países que aleja el fantasma de la subida arancelaria, analistas alertaron que Trump ahora ha vinculado la inmigración al comercio bilateral y podría volver a hacerlo fácilmente en el futuro si la situación no mejora.



Entre tanto, el presidente André Manuel López Obrador mantuvo su convocatoria a una reunión este sábado en la ciudad fronteriza de Tijuana, para celebrar el pacto con Estados Unidos.



Gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos", destacó el mandatario en cuenta de la red social Twitter.

