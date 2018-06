Pactan líderes de la Unión Europea nueva política migratoria

2018-06-29 12:32:44 / web@radiorebelde.icrt.cu





Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) lograron un acuerdo para hacer frente a la inmigración, el principal objetivo de su reunión de dos días, que concluyó este viernes.



Alcanzado la madrugada de hoy y tras unas prolongadas y tensas negociaciones, el pacto de los líderes de la UE es de mínimos, con vagos compromisos y la persistencia de diferencias entre los países del bloque sobre cómo fortalecer sus fronteras ante el flujo de inmigrantes ilegales.



En virtud del acuerdo, los dirigentes de la UE acordaron repartirse los refugiados que llegan a Europa y crear unos “centros controlados” dentro de la comunidad para procesar las peticiones de asilo.



Pero el documento no aclara qué países albergarán esas instalaciones o recibirán a los refugiados, como tampoco se detalló qué significa un "centro asegurado", pues Organizaciones no gubernamentales y algunas formaciones políticas temen que sean un tipo de prisiones.



Los gobernantes de la UE consensuaron también compartir la responsabilidad sobre los migrantes rescatados en el mar, una de las principales exigencias del nuevo primer ministro de Italia, Giuseppe Conte.







Jefe de un gobierno de coalición entre el movimiento antisistema 5 Estrellas y la ultraderechista Liga, Conte se negó a respaldar un texto de la cumbre relativo a seguridad y comercio, hasta que otros líderes se plegaran a sus exigencias y ayudaran a Roma a gestionar las llegadas de inmigrantes al Mediterráneo.



Como principales puntos de llegada de los miles de inmigrantes que intentan entrar a Europa desde África y Medio Oriente, tanto Italia como Grecia han criticado al resto de sus socios de la UE, porque no comparten la carga de enfrentar el problema.



A su vez, los países del centro y norte de la UE han acusado a los del sur por no patrullar bien sus fronteras del Mediterráneo y dejar que los inmigrantes crucen hacia las naciones norteñas más ricas, como Alemania, Austria y Suecia.







Como parte de los intentos por sellar la disputa y apuntalar la unidad del bloque, la cumbre de la UE de estos dos últimos días acordó también medidas internas para evitar que los migrantes se trasladen de un país a otro dentro de la mancomunidad.



Asimismo, la UE trabajará para reformar su política de asilo de la UE, incluidos cambios en el llamado Reglamento de Dublín, bajo el cual la nación de entrada de inmigrantes es el responsable de tramitar su solicitud de asilo, o el Estado en el que haya vivido durante cinco meses antes de presentar la solicitud o el último país donde se encuentre.



Los países que reciben el mayor número de migrantes, en particular Grecia e Italia, están en contra de ese sistema, ya que esas normas bloquean a los refugiados en sus territorios.



En su cumbre de los dos últimos días, los jefes de Estado y de gobierno de la UE pactaron igualmente el fortalecimiento de los controles externos en las fronteras, con mayores esfuerzos para evitar el desarrollo de nuevas rutas marítimas o terrestres hacia Europa, así como un incremento en la ayuda financiera para Turquía y países del norte de África, vías tradicionales de los inmigrantes.



Los líderes de la UE decidieron explorar la posibilidad de "plataformas regionales de desembarco" fuera del bloque, donde se procesarán a los refugiados y migrantes, con el objetivo de poner fin al negocio de contrabando de personas.



Además, la cumbre de la Unión Europea se pronunció a favor de una mayor inversión en África para ayudar al continente a lograr una transformación socioeconómica sustancial, para que sus habitantes no tengan que dejar su país buscando una mejor vida.



Por ahora, a la espera de cómo se concretará el acuerdo migratorio suscrito por los líderes de la UE, prevalece la cautela entre las agencias de la ONU, mientras no faltan las críticas por parte de Organizaciones no Gubernamentales, algunas de las cuales lamentaron que prevalezca la "Europa fortaleza" sobre la "Europa acogedora" de migrantes.



Hemos logrado un objetivo fundamental: el acuerdo. Nuestra posición es más ambiciosa y este acuerdo nos permite seguir avanzando para devolver la política migratoria a su dimensión, que es europea. #EUCO — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 29 de junio de 2018



(Noticiero Nacional de Radio)