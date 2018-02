Paro de la Asociación Bancaria de Argentina

La Asociación Bancaria de Argentina convocó para este viernes un paro general, que será el primero de tres en febrero, con el que buscan desmontar el incremento salarial de nueve por ciento para las paritarias propuesto por el Gobierno del presidente Mauricio Macri.



Según la cadena Telesur en opinión del secretario de prensa de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrozpe, la cifra "no se corresponde con las expectativas de inflación para este año, ni tampoco con la inflación pasada".



Las autoridades argentinas pronostican una subida de precios del 15 por ciento para este año. No obstante, "en promedio no puede esperarse una inflación inferior al 19,4 por ciento", dijo Berrozpe en base a estudios de las principales consultorías de entidades financieras.

El paro se desarrollará todo el fin de semana, con el objetivo de enlazarlo con el puente festivo del Carnaval (lunes y martes), con lo cual acumularán cinco días sin atención al público de ningún tipo, ni siquiera vía internet".

Berrozpe asegura que su medida nace “a raíz de la política económica de Macri”, que puede llevar al país suramericano a una “gran crisis financiera”.



"Esta política le puede servir muy bien a la banca extranjera pero no es sustentable aquí, con el plan económico de este Gobierno que, para sostenerlo, se endeuda todos los días y en algún momento esto se va a cortar y habrá una gran crisis financiera", dijo.



Durante las últimas horas, trabajadores del Banco Provincia comenzaron un paro propio de 48 horas en rechazo a la propuesta del nueve por ciento de aumento en las paritarias.



Los otros paros nacionales de la Asociación Bancaria están convocados para el lunes 19 y el martes 20 de febrero, por lo que se produce una escena similar, en la que se paralizarán los servicios durante cuatro días consecutivos.



Denuncias de Cristina Fernández





La expresidenta Cristina Fernández relacionó hoy una nueva y millonaria denuncia en su contra a una persecución política y judicial que encabeza el gobierno de Mauricio Macri. La senadora presentó un escrito al juez Julián Ercolini para responder a la demanda por daños y perjuicios iniciada por Javier Iguacel, titular de la Dirección de Vialidad Nacional, quien la acusó de corrupción en el otorgamiento de obras públicas.



"El único argumento que tiene el gobierno en su demanda es la persecución política”, afirmó Fernández en un documento en el que también agregó que “la persecución selectiva” en contra de exfuncionarios kirchneristas “es animosa”.



Dijo que el gobierno encarcela, “sin razón (lógica y jurídica) a exfuncionarios públicos, sino que evita demandar a quienes ocuparan el cargo de Jefe de Gabinete".

