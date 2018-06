Pedro Sánchez nuevo presidente de España

El Congreso español aprobó la destitución del presidente saliente Mariano Rajoy, al votar favorablemente una moción de censura presentada por el opositor socialista Pedro Sánchez, quien será ahora su sucesor en la presidencia del gobierno.

Ha sido un honor ser presidente del Gobierno y dejar una España mejor de la que encontré. Gracias a todos, y de manera muy especial a los españoles y al @PPopular.



Suerte a todos por el bien de España. pic.twitter.com/8bLRIiFOa1 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 1 de junio de 2018

La propuesta de Sánchez se impuso con 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención. La iniciativa del líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) contó con el respaldo del arco opositor, incluidos catalanes y vascos.



Rajoy se despidió del cargo minutos con la siguiente frase: "Ha sido un honor haber sido presidente del Gobierno de España y dejar una España mejor de la que encontré", dijo de manera breve.



La moción contra Rajoy fue impulsada después de que la Audiencia Nacional emitiera una sentencia en el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción desarrollada en el país en la cual se vio involucrada gran parte de la cúpula del Partido Popular.





El alto tribunal condenó a 29 empresarios y ex políticos del PP, entre ellos al ex tesorero del partido Luis Bárcenas, y consideró que hubo una contabilidad paralela que benefició a la agrupación. Además, según la sentencia, el testimonio de Rajoy como testigo durante el juicio no fue lo “suficiente verosímil” para rebatir las pruebas de la contabilidad opaca del partido.



Sánchez se convierte en el séptimo presidente del Gobierno de la democracia tras aprobarse en el Congreso de los Diputados la moción de censura contra Rajoy. El nuevo presidente se comprometió a respetar los presupuestos del gobierno anterior y a restablecer las relaciones de diálogo entre sectores con los cuales se había perdido la negociación.

El @PSOE impulsa esa moción de censura porque Rajoy nos ha traído hasta aquí. Asumimos esta responsabilidad con lealtad al Estado, patriotismo cívico y altura de miras. Nuestros 139 años de historia nos avalan. #LaMociónDelCambio pic.twitter.com/ASUpXB2RYv — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 31 de mayo de 2018

