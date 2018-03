Piedad Córdoba inscribe candidatura presidencial en Colombia





La exsenadora Piedad Córdoba inscribió su candidatura para las elecciones que se llevarán a cabo el 27 de mayo en Colombia. Según Telesur, la representante del Movimiento Poder Ciudadano explicó que seleccionó la fecha del 8 de marzo para la inscripción como símbolo de la importancia que tiene la conmemoración internacional del Día Internacional de la Mujer.



“Colombia no puede desaprovechar el potencial de la generación de mujeres mejor preparadas de su historia. Tenemos que acabar con la brecha salarial, garantizar el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, terminar con la desigualdad y las agresiones”, subrayó.

La fórmula presidencial de Córdoba está acompañada por Jaime Araújo.



La aspirante destacó que recogieron más de 835.000 firmas a través del trabajo voluntario. “Una cifra muy superior que la de algunos candidatos con más maquinarias partidistas y mucho más dinero”, dijo.



En ese sentido, resaltó que es optimista con el papel del Movimiento Poder Ciudadano. “Seremos la sorpresa de esta nueva contienda electoral, seremos la sorpresa porque vamos a barrer con toda esta porquería que existe en el país y los vamos a sacar del templo de la democracia”.



Hoy culmina el plazo para las candidaturas para las presidenciales, a la cual no concurrirá Rodrigo Londoño, representante de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).







Reacciones sobre la retirada de Rodrigo Londoño



Los aspirantes a la Presidencia de Colombia se pronunciaron acerca de la retirada de Londoño de la carrera por la Casa de Nariño, teniendo en cuenta su delicado estado de salud, razón por la que fue sometido a una cirugía de corazón abierto el miércoles.



Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Colombia, envió un mensaje a través de sus voceros de prensa en el que señala que es entendible que la FARC haga el retiro de su candidato, pues este no tiene las condiciones de salud para presentarte.



De igual forma, desde la campaña de la candidata Piedad Córdoba se señaló que para aspirar a un cargo de elección popular se deben tener condiciones de salud óptimas y que Timochenko debe concentrarse en su recuperación.



Córdoba “comprende muy bien que la disposición de salud es indispensable para el ritmo de una campaña presidencial”.



Por su parte, Juan Carlos Pinzón expresó que el próximo presidente de Colombia debe tener todas las condiciones médicas para atender la responsabilidad de ejercer la autoridad en el territorio nacional. “Por eso me voy a someter a un chequeo médico y lo voy a publicar para que el país conozca esa condición”, dijo Pinzón.



La FARC anunció de manera oficial este jueves que Timochenko no continuaba en la contienda electoral a la Presidencia de la República. Aunque ya se suponía que Londoño quedaría por fuera.

Iván Márquez, cabeza de lista al Senado por el nuevo movimiento, confirmó la información: "Circunstancias ampliamente conocidas sobre el proceso de recuperación tras la cirugía, unidas a las ya señaladas por falta de garantías, nos han llevado a declinar nuestra aspiración presidencial".



Así mismo se señaló que nadie reemplazará a Timochenko en su aspiración, sin embargo, mucho se teje sobre a qué candidato podría apoyar la FARC para la Presidencia.

Propuesta económica



La candidata presidencial por el partido Poder Ciudadano, la exsenadora Piedad Córdoba, anunció recientemente su segunda propuesta económica, que plantea la eliminación "por completo" de las comisiones bancarias. Explicó que los ingresos obtenidos por los bancos son injustificados, ya que no están relacionados con una actividad del tipo productiva.



"No puede ser que los bancos cobren comisiones hasta por consultar el saldo (...) Se llega a cobrar hasta 100.000 pesos (unos 35 dólares) por una operación bancaria", señaló Córdoba.



La candidata resaltó que estos cobros perjudican la calidad de vida de los ciudadanos, que además se ven afectados por los bajos salarios.

Asimismo, subrayó que su propuesta va dirigida a activar la economía, pero eliminando la creación de impuestos a las clases menos privilegiadas, ya que al suprimir las comisiones bancarias, quedaría de lado la ralentización de la economía.

