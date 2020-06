Pierden autoridades chilenas el control de la COVID-19

2020-06-09 13:30:26 / web@radiorebelde.icrt.cu





De ser uno de los países considerados modelos en el manejo de la pandemia, Chile pasó rápidamente a perderle el pulso a la COVID-19, con un número creciente de contagios y muertes, por lo que el horizonte del país es por ahora sombrío, según reporta hoy la AFP.



Esa agencia francesa de noticias destaca que si a fines de abril, con 16 mil contagios y 230 fallecidos, el gobierno de Sebastián Piñera celebraba una “meseta” de contagios y planteaba la reapertura gradual de las actividades, cinco semanas después, el panorama es diametralmente distinto, al totalizar casi 140 mil infectados y dos mil 264 decesos desde el primer caso el 3 de marzo.



En declaraciones a AFP, la ex ministra de sanidad durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y directora de salud de la Universidad de Chile, María Soledad Barría, el crecimiento exponencial de los caos de COVID-19 se deben a dos cegueras muy importantes, una primera es no haber no haber previsto, y visto, la desigualdad brutal en Chile y la segunda, es no que se vio la relevancia de trabajar con atención primaria” de salud, para centralizar la estrategia de trazabilidad de los contagios.



AFP recuerda que Chile fue uno de los primeros países en decretar una alerta sanitaria preventiva el 7 de febrero, y semana después decretó un cierre parcial de actividades, con cuarentenas dinámicas en vez de generales, e implementando una política masiva de análisis.



Si bien el cierre parcial rindió frutos en barrios acomodados, a medida que los casos se expandieron a lugares más pobres y poblados, la medida se hizo menos eficiente, según la AFP, a partir de las valoraciones de la ex ministra de salud, María Soledad Barría.







En las zonas populares con hacinamiento, con malas condiciones socioeconómicas, sin posibilidades de empleo formal que les mantuviera un ingreso a las personas y sin posibilidad de teletrabajo porque se hacen servicios mínimos, hizo que posteriormente se incendiaran los contagios, de acuerdo con la evaluación de Barría para la AFP.



La agencia de noticias francesa señaló que las ayudas estatales tardaron y son consideradas insuficientes, muchos habitantes de barrios pobres siguieron saliendo a trabajar hasta que a mediados de mayo, cuando se aceleraron los contagios, la cuarentena se tornó obligatoria en la capital Santiago, confinando a siete de los 18 millones de habitantes de Chile.



Sin embargo, con gran cantidad de permisos de salida y gran parte del comercio activo, la medida redujo a un 30 por ciento la movilidad, cuando los expertos plantean que para que sea efectiva, debe reducir a un 50 por ciento.



Aunque el Gobierno de Sebastián Piñera lanzó planes de emergencia por más de 17 mil millones de dólares, equivalentes, la AFP toma nota de que el Colegio Médico junto a un grupo de economistas consideran que se debe incrementar el apoyo económico a los más pobres, para que se respete la cuarentena.



Entre tanto, la AFP destacó las críticas y decepción de la comunidad científica chilena por el manejo de los datos sobre la epidemia, pues no se sabe cuántos de los pacientes están hospitalizados, cuántos están de alta, cuántos tienen fiebre y cuántos no.



El ministro de Ciencias, Andrés Couve, justificó con que el país está enfrentando una crisis sin precedentes, que ha exigido construir una infraestructura de datos de la cual no se disponía, y que probablemente no tenía ningún país del mundo para enfrentar la epidemia.



Si bien en los últimos días bajó la aceleración de casos nuevos, el promedio de casi cinco mil contagiados diarios reportados las últimas dos semanas, hace prever un escenario crítico para los servicios de salud chilenos en los próximos días, pues la comunidad científica plantea que aún no se alcanzó el punto más alto de contagios.



(Noticiero Nacional de Radio)