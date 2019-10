Podría un segundo denunciante aportar más información contra Trump en torno al Ucraniagate

Con un denunciante en el centro del escándalo Ucraniagate, otro más podría ofrecer más elementos para la pesquisa de juicio político contra el presidente, Donald Trump.



Un segundo funcionario de inteligencia está considerando testificar y presentar una denuncia más acerca de las interacciones de Trump con Ucrania, a cuyo mandatario, Volodymir Zelensky, pidió investigar al hijo del aspirante presidencial demócrata, Joe Biden, en una maniobra política para perjudicarlo de cara a las elecciones del 2020.



Según el diario The New York Times, el nuevo posible denunciante tiene más datos directos sobre el asunto que el primero, cuyo testimonio, presentado en agosto ante el inspector general de la comunidad de inteligencia del país, Michael Atkinson, desencadenó el Ucraniagate y dio paso a la investigación de juicio político contra Trump.





De acuerdo con la versión del New York Times, Atkinson habría supuestamente entrevistado a ese segundo funcionario para corroborar las afirmaciones del primer informante, un miembro de la CIA cuya identidad permanece en secreto.



Para desacreditarlo, Trump y los republicanos han promovido teorías de conspiración, al vincularlo con un golpe del “Estado profundo”, una trama coordinada por un legislador demócrata o tal vez una patraña inventada por la industria farmacéutica.



Por eso, el testimonio del segundo denunciante sería clave, dado que a las acusaciones sin evidencias de Trump y algunos de sus aliados republicanos, se han unido sus simpatizantes, con videos, artículos y publicaciones en las redes sociales, para arrojar dudas o inventando también teorías improbables.



Los líderes demócratas de tres comités de la Cámara de Representantes ya pidieron formalmente al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, que entregue toda la información relacionada con las conversaciones entre Trump y su homólogo ucraniano, Volodymir Zelenski.





En su carta, los tres responsables demócratas advirtieron a Mulvaney que si se niega a acatar la citación, su rechazo podría ser prueba adicional de obstrucción a la justicia, una evidencia que podría emplearse en el juicio político o 'impeachment' que están preparando contra Trump.



El reclamo al jefe de gabinete de la Casa Blanca sigue al vencimiento ayer del plazo para que el gobierno de Trump contestara a los reclamos del presidente del Comité de Reforma y Supervisión de la cámara de representantes, el demócrata Elijah Cummings.



Los demócratas llevan semanas exigiendo las transcripciones de las conversaciones entre Trump y su colega ucraniano, así como las identidades de todos los individuos que participaron en ellas, para confirmar si el jefe de la Casa Blanca cometió una irregularidad al pedir a un gobierno extranjero que ayudara a desprestigiar a un rival político del magnate.



En particular, el Departamento de Estado se ha visto profundamente afectado por las investigaciones, al confirmarse que Trump reclutó a varios diplomáticos para que buscaran información que pudiera perjudicar a su rival político, el aspirante presidencial demócrata, Joe Biden.



Ex diplomáticos advirtieron que el escándalo amenaza con empañar la reputación del Departamento de Estado como un brazo No partidista de la política exterior del país, e incluso perjudicar sus objetivos en el resto del mundo.



De acuerdo con un reporte de la agencia de noticias AP, el Departamento de Estado ya atravesaba por un estado de ánimo deprimido bajo Trump, quien a veces ha parecido hostil hacia su cancillería.



AP recuerda que Trump ha tenido una relación tensa con el Departamento de Estado desde que asumió el cargo, al proponer repetidamente recortar su presupuesto, dejando puestos clave sin cubrir y eligiendo a funcionarios políticos en lugar de profesionales de carrera del servicio exterior para las embajadas, en un grado mayor que otros presidentes recientes.



