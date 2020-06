Polémicas en torno a Trump

El presidente de Estados Unidos Donald Trump escribió en la red social Twitter que era un montaje la agresión de la policía de Buffalo en Nueva York a un manifestante de 75 años.



El gobernador, Andrew Cuomo, acusó a Trump de “cruel y peligroso”. ¿La sangre era falsa? ¿Nos engañaron nuestros ojos? No. El hombre sigue en el hospital y el presidente lo menosprecia”, señaló.



Por su parte, el senador John Tune, el número dos de los conservadores en esa cámara, afirmó que “esta es una acusación muy seria que se debería hacer con hechos y evidencias, y no he visto ninguno”.



“Sería mucho mejor si el presidente no hiciera este tipo de comentarios en asuntos que se encuentran en los tribunales”, añadió la senadora conservadora Susan Collins.



También en opinión del senador Mitt Romney, el texto es “escandaloso”. Y añadió: “no voy a comentar nada más”. Romney, fue aspirante a la presidencia en 2012 y derrotado por el demócrata Barack Obama. Ha sido el primer senador republicano en unirse a las protestas por la reciente muerte del afrodescendiente George Floyd.



Otros escándalos



El Wall Street Journal reveló que Trump consultó a sus asesores para analizar la opción de despedir al actual secretario de Defensa, Mark Esper, quien se opuso a desplegar el ejército en Washington, horas antes de que “limpiaran” la zona de la Casa Blanca de manifestantes.





Trump desató en días recientes otra polémica al visitar la compañía “Puritan Medical Products”, dedicada a la fabricación de test para la detección de la COVID-19, sin llevar mascarilla. También el mandatario tocó los hisopos que se fabrican en esta empresa y llegó incluso a colocarse uno en la boca fingiendo hacerse la prueba. Mientras, los trabajadores iban con mascarillas, guantes y trajes.



Según el diario Usa Today la compañía decidió deshacerse de la producción realizada el pasado viernes durante la visita del mandatario.



Con miras a las elecciones



Ante esos escándalos, Trump se hunde en algunas encuestas. The Daily Beast reveló la existencia de contratos publicitarios firmados por la campaña de reelección de Trump para invertir 400.000 dólares en anuncios en Washington, DC, donde en la anterior elección el presidente solo obtuvo un 4% de los votos.

Las primarias además encienden las alarmas de cara a la elección de noviembre. El Partido Republicano lleva una semana buscando un lugar para la realización de su convención nacional el próximo mes. Y es que Charlotte, en Carolina del Norte, lugar donde se realizaría la cita anunció que exigiría que los asistentes guardaran distancia de seguridad y llevaran mascarilla.



Como si fuera poco, el equipo de campaña de Trump busca un nuevo slogan. El “Mantengamos a Estados Unidos grande" (Keep America Great), dejó de funcionar ante la situación de la nación norteña: recesión, más de 110.000 muertos por el nuevo coronavirus y manifestaciones antirracistas en todos los estados de aquel país, y las encuestas dan al aspirante demócrata Joe Biden unos 10 puntos.

Del Autor