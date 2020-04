Politiza Trump crisis generada en Estados Unidos por el nuevo coronavirus

La crisis del coronavirus en Estados Unidos se convirtió definitivamente en una batalla política, después de que Donald Trump arremetió contra cuatro gobernadores demócratas por su gestión de la pandemia.



Después de haber admitido que los estados tienen en última instancia la facultad de imponer o levantar las restricciones para contener el brote, Trump se sumó a la ofensiva de sus partidarios conservadores en Michigan, Minnesota y Virginia, claves para la reelección del magnate en los comicios de noviembre.



Los gobernadores demócratas de esos tres estados están bajo el acoso de campañas de presión de las huestes de Trump, para que pongan fin al confinamiento en casa de los residentes y reactiven la economía, como también exige el jefe de la Casa Blanca a nivel nacional.



Trump lanzó unos mensajes en Twitter en los que asumía los eslóganes que han coreado esta semana sus partidarios en Michigan, Minnesota y Virginia, reclamando la liberación de esos Estados, en alusión a las medidas de distanciamiento social que prevalecen allí.



Michigan se ha convertido en de los mayores focos de la ofensiva de los trumpistas para relajar las normas de distanciamiento social, consideradas entre las más estrictas en Estados Unidos.



Las medidas restrictivas en Michigan fueron prolongadas hasta finales de abril por la gobernadora Gretchen Whitmer, una posible compañera de candidatura del previsible candidato presidencial demócrata, Joe Biden.







Medios de prensa, como la agencia noticiosa británica Reuters, se hicieron eco de cómo los manifestantes pro-trump desafiaron en Michigan las restricciones desde las escaleras del Capitolio estatal, y gritaron contra Whitmer, al cántico de: “Enciérrenla”, un llamado habitual en los mítines de la campaña de Trump, que originalmente se refería a su rival demócrata de 2016, Hillary Clinton.



Whitmer espera que el primero de mayor comience a reactivarse sectores de la economía de Michigan, uno de los estados que sufrió una de las tasas de infección de coronavirus de más rápido crecimiento en la nación norteña.



En respuesta a las críticas de Trump, la gobernadora demócrata remarcó que Michigan volverá a poner en marcha su economía cuando sea seguro, porque lo último que quiere hacer es tener una segunda oleada de coronavirus, justo cuando se está comenzando a controlar.



Además de atacar a Whitmer, el jefe de la Casa Blanca arremetió contra otro de sus adversarios políticos favoritos: el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a quien acusó de pedir demasiada ayuda que después no utilizó en la lucha contra la COVID-19.



Cuomo replicó que Trump debería quizás levantarse e ir a trabajar en lugar de ver la televisión, y acusó al presidente de favorecer a la industria de las aerolíneas y a sus amigos empresarios con un paquete de rescate que dejó poco para los estados.



Governor Cuomo should spend more time “doing” and less time “complaining”. Get out there and get the job done. Stop talking! We built you thousands of hospital beds that you didn’t need or use, gave large numbers of Ventilators that you should have had, and helped you with....