Prevalecen tensiones entre Estados Unidos e Irán

2019-09-17 15:09:38 / web@radiorebelde.icrt.cu





Coincidiendo con la nueva escalada de tensión por los ataques con drones contra dos refinerías en Arabia Saudita, el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, insistió este martes en que su país no entablará negociaciones con Estados Unidos a ningún nivel.



Jameneí apuntó que negociar con Washington significaría la victoria de la campaña de máxima presión de Estados Unidos contra Irán, en alusión a las sanciones y las amenazas de ataques de la superpotencia contra la República Islámica. La máxima autoridad religiosa iraní remarcó que esa política de máxima presión fracasará, al tiempo que destacó la contradicción de las autoridades estadounidenses frente al diálogo con la República Islámica, ya que a veces han propuesto una conversación sin precondiciones y otras han planteado hasta doce.



Para Jamenei, eso es una muestra del desorden político en la Casa Blanca o es un truco para confundir a la contraparte, aunque con Irán no funciona. Las autoridades iraníes continúan insistiendo en que no son responsables de los ataques con drones contra dos refinerías de Arabia Saudita, pero Trump apuntó a la República Islámica como posible responsable, una acusación que ha generado temores de un nuevo conflicto en Oriente Próximo. Aunque Trump aseguró que no quiere una guerra con ninguna nación, está a la espera de pruebas que le aporten las autoridades sauditas, para eventualmente responder militarmente contra el culpable.



Si bien el príncipe heredero Mohammed bin Salman no acusó directamente a Irán, Sí reflejó sus sospechas, al afirmar este martes que las amenazas del país persa no solo se dirigían contra el reino, sino también contra Oriente Medio y el resto del mundo. Un comunicado de la cancillería saudita citó a Salman señalando que se utilizaron armas iraníes en los ataques, asegurando que su nación es capaz de defender su tierra y su gente, y de responder con fuerza; pidiendo a la comunidad internacional que condene a los responsables del bombardeo con drones y solicitando a la ONU ayuda para investigar lo ocurrido.







El movimiento insurgente hutí, de Yemen, ya reivindicó la autoría de la incursión con drones, mientras el presidente de Irán, Hassan Rouhani, acreditó que el ataque es una venganza de los rebeldes por las agresiones de la coalición liderada por Arabia Saudita contra su vecino. Arabia Saudíta e Irán han sido enemigos durante décadas y están luchando una serie de guerras indirectas, incluyendo la de Yemen, donde las fuerzas saudíes han combatido contra los hutíes durante cuatro años.



Al igual que los iraníes, los rebeldes hutíes del Yemen profesan la fe islámica chiita y cuentan con el respaldo de Teherán frente a los sauditas, pero algunos analistas apuntaron que los insurgentes han remarcado hasta ahora su independencia del país persa, desoyendo incluso sus consejos. Expertos también han destacado que los hutíes desarrollan sus propios drones y misiles, copiados de los de Irán, con los que han atacado varias veces el territorio saudita, como parece haber ocurrido el pasado sábado.



Entre tanto, no faltan las recriminaciones a Arabia Saudita por no haber logrado defender sus instalaciones petroleras, a pesar de ser el tercer país con mayor gasto militar del mundo, si bien los drones no son tan fácilmente detectables. Las implicaciones en el mercado mundial del crudo por el bombardeo de la infraestructura de hidrocarburos saudita, continúan siendo inciertas.



Dos fuentes con conocimiento sobre las actividades de la compañía petrolera estatal de Arabia Saudita dijeron a la agencia noticiosa británica Reuters que la producción del mayor exportador mundial podría tardar meses en volver a la normalidad. Grandes potencias como Estados Unidos y China tienen reservas diseñadas para gestionar incluso un recorte importante de producción en el corto plazo. Pero una interrupción prolongada de la producción saudita provocaría oscilaciones en los mercados que a su vez podrían desestabilizar la economía mundial.







(Noticiero Nacional de Radio)

Del Autor