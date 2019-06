Primera huelga general contra el gobierno de Bolsonaro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta este viernes la primera huelga general desde que asumió su mandato, convocada por los sindicatos en rechazo de la reforma de las pensiones.



La protesta se ha visto impulsada por la crisis política y económica que vive el país, según el presidente de la Central Única de los Trabajadores, Vagner Freitas.



Los analistas han destacado que los sindicatos brasileños quieren aprovechar el contexto de una economía que no despega, un gobierno cada vez más impopular y acorralado por diversos escándalos, para mostrar la fuerza del movimiento obrero organizado.



La huelga tiene como punto central precisamente la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones, una de las principales banderas neoliberales del ejecutivo de Bolsonaro y con la que busca ahorrarle al presupuesto 265 mil millones de dólares en una década.



La propuesta de Bolsonaro y su ministro de economía, Pablo Guedes, pretende poner fin al sistema solidario de la seguridad social, perjudicando a la población económicamente más vulnerable, según indicó la Asociación de Jueces por la Democracia, en una nota pública de apoyo a la protesta de hoy.



Además del rechazo a la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones, los manifestantes enarbolarán hoy otras demandas, como el rechazo a los recortes de fondos en la educación y los elevados índices de desempleo en el país.



La jornada de paro de los sindicatos brasileños pretende paralizar el transporte en Sao Paulo, la mayor ciudad del país y su principal centro industrial, donde están previstas las mayores protestas, a las que se han adherido una decena de sindicatos.



Pero la justicia determinó esta semana de forma provisional que el metro y los trenes de Sao Paulo, deben funcionar al ciento por ciento en las horas de mayor demanda y al 80 % en el resto del día.



Sin embargo, las centrales obreras advirtieron que ninguna medida judicial impedirá a los trabajadores ir a la huelga, y admitieron que parte del éxito de la movilización dependerá de la adhesión del sector transportista, porque si No se adhiere, daría la impresión de que No hubo paro general.







Movimientos sociales que integran el Frente Pueblo sin Miedo planean obstruir el tráfico de vehículos en grandes avenidas de las capitales de al menos nueve Estados brasileños, así como detener los servicios de transporte público.



Según la prensa brasileña, ya hubo paralizaciones en el transporte público en al menos 23 de los 27 estados del país, mientras que la Policía Militar usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que cortaban el puente que une Río de Janeiro con la vecina ciudad de Niteroi.



Como parte de la huelga general, la mayoría de las grandes ciudades de Brasil acogerán protestas convocadas por sindicatos, movimientos sociales y partidos de la oposición.



La primera medida de fuerza de los sindicatos contra Bolsonaro coincide con el inicio de la Copa América de fútbol, de la que el gigante sudamericano es la sede.



La huelga general de hoy transcurrirá también en medio de las filtraciones que confirman la existencia de una conspiración político-judicial para encarcelar a Luis Inacio Lula da Silva e impedir la llegada de la izquierda al poder en los comicios de octubre de 2018, ganados precisamente por el ultraderechista Bolsonaro.



El escándalo salpica en particular al ahora ministro de justicia, Sergio Moro, el juez que condenó a prisión en primera instancia al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por supuesta corrupción pasiva y lavado de dinero.



Se espera que como parte de los reclamos de quienes participen en la huelga general de hoy, figuren el pedido de liberación de Lula y la dimisión de Moro.



