Proclama Trump que Corea del Norte ya no es una amenaza nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó que la amenaza nuclear de Corea del Norte ha desaparecido, tras la histórica cumbre que celebró el martes en Singapur con el líder del país asiático, Kim Jong-un.



Trump se vanaglorió, al señalar que todo el mundo puede ahora sentirse mucho más seguro que el día en que asumió la presidencia estadounidense hace año y medio.



En una serie de valoraciones en su cuenta personal por la red social de Internet, Twitter, Trump recordó que antes de asumir el cargo, los estadounidenses asumían que se iba a una guerra con Corea del Norte, y el mismo presidente Barack Obama había dicho que Norcorea era el problema más grande y más peligroso.



Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer - sleep well tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de junio de 2018



Pero Trump aseguró que Corea del Norte ya No es un problema y los estadounidenses pueden dormir bien, al tiempo que calificó su reunión con Kim Jong-un en Singapur como una experiencia interesante y muy positiva.



El magnate elogió también al líder norcoreano, a quien calificó como una persona... "fuerte, divertida e inteligente"... y con gran habilidad para el pensamiento estratégico.



Mientras Trump retornó a Washington tras su cumbre con Kim Jong-un, el secretario de Estado, Mike Pompeo, inició hoy un viaje a Corea del Sur y China, una confirmación de la importancia de ambos países en el proceso hacia la desnuclearización de Corea del Norte.



En lo que se supone el primer movimiento diplomático después del histórico encuentro entre Trump y Kim, Pompeo informará este miércoles al presidente surcoreano, Moon Jae-in, sobre los resultados de la cita, que dejó la puerta abierta a más negociaciones.



Good to be back in Seoul with my old friend & fellow @WestPoint_USMA alum Gen Brooks ⭐️⭐️⭐️⭐️ @usforceskorea Looking forward to my Thursday meetings with ROK & Japan @USEmbassySeoul pic.twitter.com/h9yw820TPa — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 13 de junio de 2018



A su vez, la oficina presidencial surcoreana indicó que habría una posibilidad real de que se suspendan las maniobras militares anuales de Seúl y Washington para facilitar así el desarme de Pyongyang, tal y como Trump lo dijo el martes en Singapur.



El portavoz presidencial surcoreano, Kim Eui-kyeom, consideró que mientras haya conversaciones serias entre Corea del Norte y Estados Unidos para la desnuclearización de la península y el establecimiento de la paz, Seúl cree necesario evaluar varias vías para hacer avanzar dicho diálogo.



Según trascendidos, los militares de Corea del Sur y Estados Unidos activaron un canal de consultas de urgencia para reexaminar el calendario de las maniobras bélicas conjuntas, después de que Trump expresara la posibilidad de suspender los ejercicios.



El anunció de Trump sobre detener las maniobras militares anuales estadounidense-surcoreanas, mientras se negocia con Norcorea, fue para muchos analistas la mayor concesión de Washington a Pyongyang, que lo reclamaba desde hace años.



I want to thank Chairman Kim for taking the first bold step toward a bright new future for his people. Our unprecedented meeting – the first between an American President and a leader of North Korea – proves that real change is possible! pic.twitter.com/yF3iwD23YQ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de junio de 2018



Varios expertos coinciden hoy en que Kim Jong Un pudo haber sido el gran ganador de su cumbre con Donald Trump, al mostrarse como un igual con el líder de la nación más poderosa del mundo, y que este último le concediera el fin de las maniobras militares conjuntas de Estados Unidos con Corea del Sur y recibir abundantes elogios de un jefe de la Casa Blanca con el que intercambió amenazas e insultos hasta el año pasado.



