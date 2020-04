Promete The Intercept revelar hoy nuevos documentos relacionados con el ex ministro de justicia brasileño, Sergio Moro

El sitio The Intercept Brasil publicará este sábado documentos relacionados con el ahora ex ministro de justicia, Sergio Moro, a quien acusó de no contar todo a la hora de hacer pública su renuncia ayer y romper con el gobierno de Jair Bolsonaro.



Al anticipar sus próximas filtraciones, The Intercept recordó que Moro justificó su renuncia con que Bolsonaro quería el comando de la Policía Federal para proteger a sus hijos, sometidos a varias investigaciones.



Después de que Moro entregó a la prensa capturas de imágenes de mensajes intercambiados con integrantes del gobierno de Bolsonaro, The Intercept anunció que tuvo acceso a archivos que revelará en el transcurso de hoy.



Uno de los dos fundadores del sitio, el periodista Glenn Greenwald, lanzó un tuit provocativo para pedir que si Moro tiene mensajes o audios secretos de Bolsonaro, The Intercept tendrá el placer de publicarlos, una alusión a la filtración de documentos como práctica habitual del entonces juez a cargo de la campaña anticorrupción Lava Jato, una operación que fue parte de una conjura política, mediática y judicial para condenar sin pruebas al ex presidente, Luis Inacio Lula da Silva.



The Intercept Brasil se hizo sumamente conocido cuando comenzó a publicar en junio de 2019 conversaciones de Moro con miembros del ministerio público, reveladoras de una serie de ilegalidades en el ámbito de la Operación Lava Jato y la componenda anti-Lula.



A la espera de las nuevas revelaciones que The Intercept dé a conocer este sábado, algunos analistas comentan hoy sobre la postura oportunista de Sergio Moro, cuya manipulación de la justicia favoreció la elección de Jair Bolsonaro, al llevar a prisión a Lula, impedir que fuera candidato presidencial y frustrar la vuelta al poder del Partido de los Trabajadores, tras el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff.







El premio para Moro fue ser después el ministro de justicia de Bolsonaro, al que protegió durante todo este tiempo de cualquier pesquisa judicial, solo hasta que calculó en las últimas semanas que el gobierno del ultraderechista será marcado por la recesión económica y la catástrofe de la COVID-19.



Algunos analistas brasileños estiman que Moro renunció en este preciso momento, para anticipar su campaña presidencial para las elecciones del 2022, cuando aspira a competir por la primera magistratura del país.



Observadores consideran que Bolsonaro percibió esa jugada y por eso calificó a Moro como un político egoísta y ambicioso, además de acusarlo de ser un traidor.



Al margen de esa disputa, líderes de los partidos con representación en la Cámara de Diputados de Brasil aseguraron que todavía es remota la posibilidad de un impeachment o juicio político contra Jair Bolsonaro, tras las graves acusaciones en su contra, vertidas por Sergio Moro al renunciar como ministro de justicia.



Según la percepción al interior del parlamento, no hay todavía una mayoría legislativa a favor del proceso de destitución de Bolsonaro, pues se especula con que la izquierda representada por el Partido de los Trabajadores (PT) no golpeará ahora al presidente por el ex juez que fue un verdugo contra Lula.



A pesar de que miembros importantes del PT han hecho pronunciamientos a favor del juicio político contra Bolsonaro, esa formación no ha entregado todavía en el legislativo ningún pedido de salida de Bolsonaro del cargo.



Se anticipa que tampoco las agrupaciones de centro se moverán contra Bolsonaro, porque además de haber sido fichadas por el ultraderechista, tienen miembros investigados por la campaña anticorrupción que encabezó Sergio Moro, de acuerdo con los analistas.



Los observadores consideran que lo que puede cambiar el escenario hacia el juicio de destitución de Bolsonaro es la reacción popular de ahora en adelante en relación con la dimisión de Moro como ministro de justicia, quien parece haber salido mejor de cómo entró.



Entre tanto, el diario Folha de Sao Paulo defendió en un editorial de primera plana que Jair Bolsonaro sea apartado de la presidencia de Brasil por los crímenes que cometió y fueron revelados por Moro.



Irónicamente, el rotativo paulista apoyó el golpe de estado contra la ex-presidente Dilma Rousseff, apartada del cargo por una mentira inventada contra ella.



Ahora, el diario defiende la destitución de Jair Bolsonaro, un subproducto de la asonada parlamentaria que derrocó a Rousseff.



