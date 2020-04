Propone fundador de Microsoft plan de tres puntos para luchar contra la COVID-19 en Estados Unidos

2020-04-01 13:46:39 / web@radiorebelde.icrt.cu





El fundador de la empresa de software Microsoft, Bill Gates, describió este miércoles un plan de tres puntos para ayudar a Estados Unidos a enfrentar la pandemia de coronavirus.



En un artículo publicado en The Washington Post, Gates consideró que la nación norteña perdió la oportunidad de prevenir la COVID-19, pero aún se encuentra a tiempo para tomar decisiones importantes.



"La elección que hagamos nosotros y nuestros líderes afectará a la rapidez con la que el número de nuevas personas infectadas comience a disminuir, cuánto tiempo permanecerá la economía en crisis y cuántos más seres queridos enterraremos", indicó Gate, para quien el primer paso es crear un enfoque nacional consistente, para aislar a los ciudadanos y así evitar la propagación del virus. A pesar de las llamadas de varios expertos, muchos estados norteamericanos todavía no han establecido medidas de confinamiento y esto para Gates es una receta para el desastre.



El segundo punto del plan propuesto por Gate pide al gobierno de Donald Trump hacer todo a su alcance para que las pruebas de covid-19 sean más accesibles y frecuentes. Además, Gate insta a ampliar en todo Estados Unidos los métodos de prueba más eficientes, como el hisopo desarrollado por la Red de Evaluación de Coronavirus en Seattle.



Finalmente, el fundador de Microsoft planteó la necesidad de encontrar un planteamiento basado en datos para desarrollar tratamientos y vacunas e hizo un llamado a los líderes mundiales a no multiplicar los rumores y el pánico en torno a la pandemia. Las muertes en Estados Unidos por la COVID-19 continúan en aumento y ya han sobrepasado las cuatro mil. Las nuevas cifras también registran hasta este miércoles 189 mil 633 casos confirmados de contagio y siete mil 136 pacientes recuperados, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.



El presidente Donald Trump ya advirtió el martes a los estadounidenses que se avecinan dos semanas difíciles en la lucha contra el coronavirus, con un creciente número de muertes, que podría llegar a cientos de miles, incluso con medidas estrictas de distanciamiento social.



Entre tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, ha declarado que es demasiado pronto para evacuar al portaviones donde 150 marineros se han infectado con coronavirus, a pesar de la petición del capitán del buque de poner en cuarentena a toda la tripulación en tierra.



En China, científicos han aislado varios anticuerpos que consideran "extremadamente eficaces" a la hora de impedir que el nuevo coronavirus penetre en las células del ser humano.







Un miembro de la Universidad china Sing-hua, Zhang Linqi, asegura que el fármaco desarrollado a base de los anticuerpos que ha encontrado su equipo se podría utilizar de manera más eficaz que los enfoques existentes, incluidos los tratamientos con plasma, que están limitados por el tipo de sangre de cada paciente.



A principios de enero pasado, el grupo de expertos que lidera Zhang colaboró con otros médicos de Shenzhen para empezar a analizar anticuerpos de la sangre tomada a varios pacientes que se recuperaron de la covid-19.



Según describió Zhan en una entrevista con la agencia británica de noticias Reuters, lograron aislar 206 anticuerpos monoclonales que mostraron una capacidad "fuerte" de enlazarse con las proteínas del nuevo coronavirus.



Después se realizó otra prueba para ver si realmente podían evitar que el virus entrara en las células, y entre la primera veintena de anticuerpos probados, cuatro fueron capaces de bloquear la entrada del virus y, de ellos, dos fueron “extremadamente buenos” a la hora de hacerlo, de acuerdo con Zhan.



El equipo de Zhan Linqi se centra ahora en identificar los anticuerpos más potentes y posiblemente combinarlos para mitigar el riesgo de que el nuevo coronavirus mute.



Si todo va bien, los desarrolladores interesados podrían producirlos en masa para probarlos, primero en animales y eventualmente en humanos en seis meses. Si se descubre que son efectivos en las pruebas, su uso real para tratamientos llevaría algo más de tiempo.



Los anticuerpos no son una vacuna, pero podrían administrarse a personas en riesgo con el objetivo de evitar que contraigan el COVID-19. El hallazgo supondría un nuevo paso para encontrar un fármaco que permita tratar o prevenir contagios de covid-19, pues todavía no existe un tratamiento eficaz probado contra esa enfermedad.



(Noticiero Nacional de Radio)