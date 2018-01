Prosiguen las protestas en Perú por reciente indulto al dictador Alberto Fujimori

Las protestas contra el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski por el indulto concedido a Alberto Fujimori continúan.



Durante las últimas horas más de 15.000 manifestantes marcharon por las calles del centro de Lima contra el indulto, encabezados por los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas durante el Gobierno fujimorista.



Flor Huilca, hija de Pedro Huilca, un dirigente sindical opositor al régimen, asesinado por los Colina, afirmó, con voz turbada en el frontis de Palacio de Justicia: "en este país es difícil conseguir justicia, y ahora Fujimori no está en la cárcel. Yo soy víctima, Pedro Huilca es víctima. No entiendo la decisión de Kuczynski y Mercedes Aráoz".



Mientras, el avance del caso Odebrecht agudiza la crisis política peruana. El fiscal Hamilton Castro, jefe del equipo especial de investigación para el caso Lava Jato, interrogó durante cuatro horas al presidente Kuczynski acerca de su participación en las empresas Westfield Capital y First Capital, con sede en Estados Unidos, a las que la constructora brasileña Odebrecht contrató entre los años 2004 y 2013 para servicios de asesoría.



Kuczynski fue ministro de Economía del Gobierno de Alejandro Toledo entre 2004 y 2005, y luego primer ministro hasta julio de 2006. En ese período, la empresa Odebrecht se hizo de la concesión para construir la carretera Interoceánica Sur, una obra que terminó de construirse luego de sobrevaloración y cuestionamientos técnicos de la Contraloría.





También Keiko Fujimori, la presidenta del partido Fuerza Popular respondía en una fiscalía de lavado de activos por los supuestos aportes que recibió de Odebrecht en la campaña electoral de 2011 y otros fondos supuestamente recaudados mediante “rifas y cocteles” ese mismo año y en 2006.



La lista de pagos de Odebrecht fue difundida por parlamentarios de Fuerza Popular hace dos semanas y condujo al debate de destitución presidencial. Kuczynski la evitó con los votos del congresista Kenji Fujimori y otros nueve parlamentarios fujimoristas que buscaban el indulto del dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.



Justamente esta semana, el juez Richard Concepción Carhuancho, el magistrado que dictó la orden de captura contra el ex presidente Alejandro Toledo en febrero y la prisión preventiva contra el ex mandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, quedó fuera del caso Odebrecht, después de una resolución de cambios en el Poder Judicial. Esa decisión limpia el sendero para que se produzca un cambio en las decisiones judiciales acerca del caso.



Continuarán las marchas





Las marchas son coordinadas por el Comité Nacional de Lucha encabezado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Nacional Agraria y decenas de organizaciones sociales y estudiantiles.



Solo en la capital se espera en las próximas horas la participación de alumnos de más de 10 universidades estatales y privadas, grupos vecinales, de profesionales y de mujeres; para una jornada en la cual los manifestantes repudiarán también la corrupción política.



Según la cadena Telesur más de 400 psicólogos se expresaron en contra del indulto a Fujimori.



“La decisión tomada por el Gobierno deja al país en un grave riesgo de fractura social”, aseguraron los especialistas mediante una declaración divulgada el sábado, que se une así a la de 300 escritores y 150 historiadores.



Los psicólogos acusaron al jefe de Estado de haber actuado en su beneficio personal y el de Fujimori. Además, dijeron que Perú solo tendrá reconciliación cuando se reconozca la “verdad histórica” que esté basada en “la equidad y la justicia”.

