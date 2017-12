Protestas contra el indulto al expresidente Alberto Fujimori

Grupos de personas marcharon el lunes por las calles del Centro de Lima y de Pueblo Libre en rechazo al indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al ex mandatario Alberto Fujimori.



Varios analistas estiman que se trató de una negociación secreta de alto nivel en la que se intercambió la salvación del presidente por el indulto del autócrata.



Recuérdese que Kuczynski iba a ser destituido por “incapacidad moral” por su implicación en el caso Odebrecht, ya que una de sus empresas asesoró a esa multinacional mientras él era ministro de Economía.



El proceso para sacarlo del poder fue diseñado por Keiko Fujimori, la hija mayor del expresidente.



Repercusiones



Miles de personas se congregaron en la plaza San Martín –del centro de la capital– para protestar contra el indulto. Tanto en Lima como en varias regiones había convocadas varias manifestaciones.



Al menos unas 5.000 personas marcharon en rechazo al indulto y exigiendo la salida del Kuczynski. "¡Fuera, fuera PPK!, ¡Fuera, fuera PPK!" coreaban los manifestantes, entre los que había familiares de las víctimas de la represión del régimen de Fujimori.



“Lo que acaba de hacer es una vil traición a la patria. A cambio de salvar su pellejo ha negociado con el fujimorismo un indulto infame al corrupto y asesino. Una vez más ha actuado como un vendepatria” escribió la dirigente de izquierda Verónica Mendoza en las redes sociales. Ella fue clave para la victoria de PPK por solo 40.000 votos, porque pidió a sus fieles –logró el 20% de apoyos en primera vuelta de las presidenciales y estuvo a punto de entrar en la segunda- que votaran a PPK para evitar que ganara Keiko.



Según el diario El País fue el antifujimorismo el que le hizo presidente, y por eso ese mundo se sintió especialmente traicionado.



Rosa María Palacios, una periodista que incluso ensayó debates con PPK para ayudarle a ganar, escribió: “Qué buen show armó PPK. Pero por respeto a los actores habría que decir que solo es un vulgar mentiroso. Solo eso queda de él”.





“Es el mismo negociado de siempre, a puertas cerradas, con flagrante alevosía se ha hecho insultando a todas las víctimas de uno de los regímenes más nefastos de nuestra historia", señalaba Fernando Loayza, un manifestante cerca del domicilio del presidente.



Alberto de Belaúnde y Vicente Zevallos, otros dos parlamentarios de PPK, anunciaron ayer que formalizarán su retiro de la bancada. “No coincido con la determinación tomada por el presidente Kuczynski, no encaja con mis convicciones políticas”, afirmó Zevallos al diario El Comercio.



El abogado Luis Lamas Puccio expresó que quienes se oponen al indulto pueden acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ellos pueden ordenar revertir la decisión. “Teóricamente, si esto sucede, Alberto Fujimori regresaría a la cárcel”, anotó.



El abogado de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), Carlos Rivera, anunció que iniciarán acciones legales a nivel nacional, para impugnar el indulto, pero no si no progresaran, acudirán a instancias internacionales. Ambas masacres fueron cometidas por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército creado por el Gobierno de Fujimori, y que realizó ejecuciones extrajudiciales que se hacían pasar por operaciones contrasubversivas.



Debates sobre la enfermedad de Fujimori





El Gobierno insiste en que el indulto se da por motivos humanitarios. Pero uno de los oncólogos peruanos Elmer Huerta, director del preventorio del cáncer en el Instituto de Cáncer del Washington Hospital Center, cuestionó la mañana del lunes la recomendación de indulto de la junta médica. “No hay estudios que indiquen que el encierro carcelario haga que el cáncer regrese. Desde un punto de vista médico, este indulto no tiene justificación. El señor Fujimori padece enfermedades de cualquier persona de su edad”, aseguró.



Kuczynski indultó y además otorgó el “derecho de gracia”, que anula la posibilidad de realizar juicios orales pendientes contra Fujimori, como la matanza de Pativilca, cometida también por el Grupo Colina en 1992 contra seis personas.

