Puigdemont comparece hoy ante un juez alemán

El expresidente independentista catalán Carles Puigdemont comparece este lunes ante un juez en Alemania, país donde fue detenido bajo una orden de busca y captura europea. La detención del político condujo a masivas manifestaciones de independentistas en Barcelona.



"El tribunal regional (...) deberá luego decidir si Puigdemont debe ser detenido en vista de una entrega" a España, indicó en un comunicado. Esa instancia alemana "establecerá en base a documentos entregados por el Reino de España (...) si la entrega de Puigdemont a las autoridades españolas se sustenta jurídicamente", explicó la fiscalía sin más precisiones.



Puigdemont viajaba desde Finlandia de regreso a Bélgica, donde reside desde que huyó de España tras la fallida declaración de independencia de Cataluña el 27 de octubre.



El abogado de Puigdemont en España, Jaume Alonso Cuevillas, dijo este lunes a la radio catalana Rac1 que "entre hoy y mañana" sabrán si debe quedarse en prisión mientras se tramita la euroorden. "Soy prudente y pienso que existen muchos elementos para ser optimista, pero tenemos que ser prudentes porque nos enfrentamos a una situación muy delicada", afirmó Cuevillas.



Cuando se supo de la detención de Puigdemont, en Barcelona se organizaron manifestaciones que terminaron anoche con 92 heridos leves, entre ellos 23 policías, según los servicios de emergencias de la región.



Unas 55.000 personas -según la policía municipal-, convocadas por la organización independentista Asamblea Nacional Catalana, desfilaron pacíficamente desde la delegación barcelonesa de la Comisión Europea hasta el consulado alemán, con pancartas donde reclamaban la "libertad de los presos políticos".



De acuerdo con el profesor español Jerónimo Ríos-Sierra, “la detención de Puigdemont en Alemania mientras viajaba hacia su refugio en Bruselas es la máxima evidencia de que el intento soberanista, tal y como quedaba diseñado desde el principio, sólo podía ser resuelto desde la legalidad del Estado, que siempre, por su posición, tiene las de ganar”.



Albert, un ciudadano que se declara independentista, le dijo a la corresponsal de El Espectador en Barcelona que el movimiento veía venir lo que pasó ayer desde que comenzó el proceso: “Poco a poco los han ido capturando a todos. Eso demuestra que cada día la posibilidad de diálogo se reduce y que no parará la represión. Lo que nos preocupa es que la gente está cada vez más indignada. Esperamos que las protestas sean pacíficas, pero con este panorama, la situación se complica”.



Ríos-Sierra agrega: “La legalidad no resuelve por sí misma la cuestión catalana. Esta situación busca la victoria (a corto plazo) por aburrimiento. Esto, claro, no se resuelve desde el inmovilismo de la posición del gobierno del Partido Popular.



La situación exige reformas y concesiones de parte y parte, si es que se quiere una solución mutuamente favorable”.



Los gritos ayer en Barcelona anticipan días agitados: “¡Esta Europa es una vergüenza!”.



El delito de rebelión se castiga con hasta 30 años de cárcel en España, y su aplicación en el caso catalán es controvertida, ya que presupone "un alzamiento violento" que, según numerosos juristas, jamás se produjo en Cataluña.



Puigdemont había viajado a Finlandia, cuyas autoridades también recibieron la orden de detención europea emitida por la justicia española, para reunirse con diputados de este país y participar en un seminario en la universidad de Helsinki.



El expresidente catalán había viajado a Dinamarca en enero y a Suiza en marzo, sin contratiempos. Pero en esta ocasión lo seguían los servicios de inteligencia españoles, que alertaron a sus homólogos alemanes. "Puigdemont fue detenido en Alemania gracias a una operación conjunta de la policía y del CNI" (Centro Nacional de Inteligencia español), indicó la policía alemana en un tuit, confirmado por la policía española.

Según varios medios desde que huyó a Bélgica, en octubre de 2017, para evitar comparecer ante la justicia española, Puigdemont estuvo vigilado por 12 agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español.



En el momento en que el expresidente catalán estaba en Helsinki dictando algunas conferencias sobre el proceso independentista, el juez del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, reactivó una orden de captura europea e internacional en su contra por rebelión y malversación de fondos, entre otros cargos.



Este lunes, Carles Puigdemont deberá comparecer ante el Tribunal Administrativo de este Estado federado fronterizo con Dinamarca para comprobar, entre otras cosas, su identidad y otras formalidades. Se sabrá si transita de arrestado a detenido en una prisión.



El plazo máximo para decidir y eventualmente ejecutar su entrega a España es de 60 días a partir del día de la detención, independientemente de los recursos que puedan presentarse contra ésta, precisa la agencia española EFE citando a fuentes del Ministerio de Justicia.

