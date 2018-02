Putin, favorito de cara a los comicios de Rusia

Según el sondeo realizado por la Fundación Opinión Pública (FOM), aproximadamente el 69 por ciento de los rusos votarían por Vladímir Putin, en los comicios presidenciales que se celebrarán el 18 de marzo de 2018.



Como resultado de la misma encuesta seis por ciento votaría por Vladímir Zhirinovski, presidente del Partido Liberal Demócrata (LDPR), y otro seis por ciento por el candidato del Partido Comunista (KPRF), Pável Grudinin.



Al decir del propio estudio, otros candidatos como el cofundador del partido Yábloko, Grigori Yavslinski y la presentadora de televisión Xenia Sobchak, escasamente consiguieron sacar solamente el uno por ciento en el sondeo. Por su parte, el candidato del Partido de Crecimiento, el empresario Borís Titov, no obtuvo la intención de voto de ninguno de los entrevistados.



También resalta que un siete por ciento asegura que no acudirá a las urnas, mientras que un nueve por ciento aún está indeciso.



Declaraciones de Putin





Putin aseguró recientemente que "Rusia va a seguir adelante y nadie podrá detenerla".



Participa por cuarta vez en una campaña electoral como candidato presidencial. En 2000 fue elegido presidente de Rusia por vez primera. En 2004 se presentó por segunda vez en calidad de candidato independiente. En 2012 lo eligió como candidato su partido, Rusia Unida.



De ganar estas elecciones gobernaría hasta 2024, debido a una reforma constitucional que extendió el mandato presidencial de cuatro a seis años.



Putin como candidato independiente



Putin concurrirá a las elecciones presidenciales de marzo como candidato independiente, y no al frente de Rusia Unida que ha perdido popularidad entre los rusos y se ha notado en algunos resultados parciales de elecciones locales, aunque arrasó a la oposición en las legislativas del año pasado.



A pesar de concurrir en solitario, Putin espera obtener el apoyo de las fuerzas políticas que comparten su "punto de vista" respecto "al desarrollo del país" y que "confían" en él, según declaró.



"No puedo educar a los competidores, aunque quiero que tengamos un sistema político equilibrado", ha dicho preguntado por un periodista sobre la "falta de rivales competitivos" de la oposición, También ha afirmado que hay que proponer al electorado una agenda "real y no una efímera o llamativa" en la que la gente pueda creer, añadió.

