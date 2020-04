Rechaza China investigación politizada que pretenda culparla de generar la pandemia del nuevo coronavirus

El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Le Yucheng, dejó claro que su país se opone firmemente a la llamada investigación internacional sobre el origen del nuevo coronavirus. Yucheng reiteró que Beijín apoya los intercambios profesionales entre científicos, incluidos aquellos que sirven para revisar y resumir experiencias sobre la pandemia. Pero Yucheng rechazó las acusaciones infundadas contra el gigante asiático, basadas en la presunción de su culpabilidad.



En sus declaraciones a la cadena estadounidense NBC y publicadas por el portal en Internet de la cancillería china, Yucheng consideró que no se debería acusar primero a su país y luego llevar a cabo las llamadas investigaciones internacionales, sólo para crear pruebas. "Nos oponemos a una investigación politizada con el propósito de estigmatizar a China", advirtió Yucheng, quien aseguró que el accionar de Beiging resiste el escrutinio desde afuera y no existe necesidad de encubrimientos en el país.



Al rechazar que China haya ocultado a la comunidad internacional el verdadero número de muertos e infectados, Yucheng señaló que se trata de personas reales y es literalmente imposible ocultar algo. "Ahora estamos restaurando las actividades económicas en todos los ámbitos y hemos eliminado las restricciones de viaje en Wuhan", destacó Yucheng, para preguntarse ante la cadena televisiva estadounidense NBC, ¿cómo podríamos tener la seguridad para hacerlo si los números de casos se redujeron artificialmente y no son reales?"



Por el contrario, en una alusión a Trump y Estados Unidos, Yucheng recordó que algunos países afirmaron en algún momento que la neumonía COVID-19 era solo una gripe común, y eso resulta de hecho un encubrimiento.



El vicecanciller chino remarcó que su país es una víctima, no un cómplice de la COVID-19, y afirmó a la NBC que un virus puede ir y venir sin dejar rastro y aparecer en cualquier lugar del mundo. Por eso, Yucheng consideró que responsabilizar a China por la propagación de la enfermedad, o incluso exigirle reparaciones económicas, resulta una farsa política absurda sin fundamento legal.



No existe una ley internacional que apoye culpar a un país simplemente por ser el primero en reportar una enfermedad, ni tampoco la historia ofrece ningún precedente, según Yucheng, quien subrayó que la intención de responsabilizar a China encubre la respuesta inadecuada de otros.



Yucheng elogió el trabajo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la hora de cumplir sus deberes y responsabilidades, y destacó que el desempeño de esa agencia de la ONU ha sido ampliamente aplaudido por la comunidad internacional.



El diplomático chino exhortó a Estados Unidos a que en este momento crítico del Mundo, lo que debe hacer es concentrarse en combatir el virus, en lugar de abrir fuego contra la OMS, encargada de coordinar los esfuerzos internacionales para luchar contra la pandemia. Yucheng valoró que no es momento para acusaciones y manipulaciones políticas, sino para la solidaridad y el trabajo conjunto con el objetivo de combatir el virus y superar las dificultades.



En sus declaraciones a la cadena televisiva NBC, Yucheng llamó a que China y Estados Unidos dejen de lado todas las diferencias y desacuerdos en este momento crítico y difícil, y unan sus manos para enfrentar al enemigo común: el virus. “La pandemia debe ayudar al pueblo estadounidense a entender que que el verdadero enemigo de Estados Unidos es la COVID-19, no China", precisó el vicecanciller chino, para quien los dos países, juntos, ganarán y juntos harán una gran diferencia para el mundo.



Entre tanto, la nación asiática tuvo que salir hoy al paso de nuevas acusaciones en su contra, vertidas por Donald Trump, como parte de una intensa campaña de la Casa Blanca para desacreditar a la segunda potencia mundial en el contexto de la actual pandemia.



En su más reciente arremetida, Trump aseguró que la gestión del brote del nuevo coronavirus por parte de China demostraba que sus autoridades harán todo lo que pueda para que él pierda en las elecciones presidenciales de noviembre y gane su rival demócrata Joe Biden.



El portavoz de la cancillería china, Geng Shuang, rechazó que su país pretenda interferir en los comicios presidenciales estadounidenses y pidió al pueblo de la nación norteña no arrastrar a Beijín a la política electoral norteamericana.



(Noticiero Nacional de Radio)