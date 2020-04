Rechaza la comunidad internacional represalia de Trump contra la OMS

La comunidad internacional reaccionó con dureza contra Donald Trump, por suspender temporalmente la aportación económica que Estados Unidos le hace a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por una supuesta mala gestión y encubrimiento de la expansión del nuevo coronavirus.



Con más de 400 millones de dólares en el 2019, la nación norteña es el mayor donante para la OMS, y ya se esperaba una retención de esos fondos, a medida que Trump arreciaba sus ataques contra esa agencia de la ONU y China, utilizados como chivos expiatorios ante las críticas que la Casa Blanca ha recibido por su tardía respuesta a la epidemia.



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, fue uno de los primeros en responder, al asegurar que ahora no es el momento para cortar la financiación a la OMS o a cualquier otra organización humanitaria en la lucha contra el virus. En un comunicado, Guterres remarcó que la OMS debe ser apoyada, ya que es absolutamente fundamental en los esfuerzos del mundo para ganar la guerra contra la COVID-19.

"Ahora es el momento de la unidad y de que la comunidad internacional trabaje en solidaridad para detener este virus y sus devastadoras consecuencias", expresó secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres

— Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) April 15, 2020

El ministro de relaciones exteriores de Alemania, Heiko Maas, advirtió a Trump contra "culpar a otros" por la crisis del coronavirus, porque eso no ayuda, al tiempo que recordó que el virus no conoce fronteras. Maas destacó la necesidad de trabajar conjuntamente para combatir la COVID-19 y valoró que una de las mejores inversiones es fortalecer el financiamiento de la OMS y así desarrollar y distribuir pruebas y vacunas.



La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, rechazó los argumentos dados por Trump para suspender los fondos de Estados Unidos destinados a la OMS y opinó que esa agencia de la ONU es un instrumento clave en la lucha contra el coronavirus. Arden afirmó que en un momento como este, cuando necesitamos compartir información y necesitamos consejos en los que podamos confiar, la OMS nos ha proporcionado eso.



La cancillería de China instó a Washington a continuar cumpliendo con sus obligaciones con la OMS, e indicó que la pandemia se encontraba en una etapa crítica y que la decisión de Washington afectaría a todo el mundo.



El mismo director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendió la actividad de ese organismo de la ONU y destacó que no hay tiempo que perder y que su agencia se centra en trabajar para salvar vidas y poner freno a la pandemia de la COVID-19.

El embajador de Rusia ante los organismos de la ONU en Ginebra, Guenadi Gatílov, denunció que las acusaciones de Trump contra la OMS son políticamente motivadas y arbitrarias, al tiempo que las insertó en una estrategia deliberada para destruir el sistema de las organizaciones internacionales, especialmente las que resultan indeseables para Estados Unidos.



En la propia nación norteña, la Asociación Médica Americana, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes se pronunciaron en contra de la suspensión de los fondos del país destinados a la OMS. "El presidente nos muestra su libro de jugadas políticas: culpar a la OMS, culpar a China, culpar a sus oponentes políticos, culpar a sus predecesores, hacer lo que sea necesario para desviar el hecho de que su administración manejó mal esta crisis y ahora está costando miles de vidas estadounidenses, denunció el representante demócrata de la Cámara, Eliot Engel.



El fundador de Microsoft, Bill Gates, criticó también a Trump, al advertir que detener el financiamiento para la OMS durante una crisis mundial de salud, es tan peligroso como suena. Gates sostuvo que el mundo necesita a la OMS ahora más que nunca, encomió el papel de vital importancia que cumple esa agencia de la ONU en la lucha global contra la pandemia, consideró que su labor está ralentizando la propagación del covid-19 y previno que si ese trabajo es frenado, ninguna organización puede reemplazarlo.



En las últimas 24 horas, la COVID-19 ha dejado en Estados Unidos la cifra récord de dos mil 228 nuevas muertes, lo que incrementa el número total de fallecimientos a 25 mil 757, mientras que ya son 605 mil 193 los infectados, según los últimos datos actualizados por la Universidad Johns Hopkins.



La ciudad estadounidense más afectada por la enfermedad, Nueva York, incrementó su balance oficial de muertes por COVID-19, al incluir a víctimas que se supone perecieron a causa de la enfermedad pulmonar, pero a las que nunca se les hizo la prueba. La nueva cifra total de muertes confirmadas y probables registró un drástico aumento de más de tres mil 700 víctimas, un aumento del 60 por ciento en los fallecimientos notificados que pone de relieve la dureza de la epidemia en la urbe más poblada de Estados Unidos.







