Rechaza Rusia otro intento de EE.UU. para incrementar confrontación

2018-01-30 15:04:44 / web@radiorebelde.icrt.cu



Presidente de Rusia, Vladimir Putin



"Lo lamento", ironizó en tono de broma el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la pregunta de cómo se ha tomado no haber sido incluido en el llamado "informe del Kremlin", divulgado por Estados Unidos, con los nombres de 114 altos cargos y 96 multimillonarios rusos, quienes podrían ser sancionados eventualmente por Washington.



Para Putin, se trata de un acto hostil que complica las relaciones ruso-estadounidenses, que ya están en un estado grave y daña las relaciones internacionales en general.



En un encuentro con miembros de su equipo electoral, Putin advirtió que no tiene ningún sentido elaborar listas, amenazar, asustar o intentar contener el desarrollo de Rusia.



Putin consideró que lo más importante es que la nación rusa avance, siguiendo el refrán: "los perros ladran, pero la caravana avanza", en una alusión a los intentos de Washington por impedir el progreso de Rusia.



El mandatario consideró una auténtica tontería llevar a cero las relaciones entre los dos países y advirtió que no hará más concesiones, sin revelar cómo responderá a la mencionada lista publicada por Washington.



Sobre el mismo tema, el presidente de la Duma Estatal o Cámara Baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, coincidió con Putin en que cuanto más fuerte es el país, más intentos habrá de debilitarlo, y denunció que la política de restricciones es una forma del Gobierno de Estados Unidos para imponer su voluntad a otros países e impedir que sigan un curso independiente.



A su vez, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, llamó la atención acerca de cómo el encabezado del llamado "informe del Kremlin" alude a que se aplicará la ley para contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos.



"Por tanto, los políticos y empresarios rusos que figuran en esa lista son considerados como enemigos de Estados Unidos y ese es el enfoque del texto", según hizo notar Peskov,





Jefe del Consejo Presidencial de Derechos Humanos, Mijaíl Fedótov



Uno de los 210 altos funcionarios y empresarios que aparecen en el denominado "informe del Kremlin", el jefe del Consejo Presidencial de Derechos Humanos, Mijaíl Fedótov, comentó a la cadena Rusia Today que se trata de un paso demostrativo de cómo el gobierno de Donald Trump tiene la intención de continuar y fortalecer la confrontación con Moscú.



Con un punto de visto similar, el miembro del Consejo de la Federación de Rusia, Vladímir Dezhabárov, opinó que la inclusión por Estados Unidos de prácticamente toda la dirigencia del país en una lista negra, evidencia de hecho una ruptura de las relaciones entre las dos naciones.



"Les responderemos, por supuesto. Y será una respuesta digna", aseguró Dezhabárov, mientras el líder del Partido Comunista, Guennadi Ziugánov, aseguró que Washington le ha declarado a Moscú una guerra híbrida a gran escala, y está a punto de pasar de la guerra fría a la guerra caliente.



Entre tanto, el jefe de la Comisión del Consejo sobre la Soberanía Estatal de la Federación de Rusia, Andréi Klímov, advirtió que la lista divulgada por Estados Unidos es una injerencia obvia para influir antes de las elecciones presidenciales rusas de marzo del 2018, en las que Vladimir Putin es el claro favorito para obtener un nuevo mandato.



(Noticiero Nacional de Radio)