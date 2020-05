Reitera China su apoyo a la Organización Mundial de la Salud

China reiteró este jueves que apoya los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para intentar hallar el origen de la pandemia del COVID-19, al tiempo que acusó al secretario de Estado, Mike Pompeo, de mentir reiteradamente en sus ataques contra el gigante asiático.



La portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Hua Chunying, remarcó que Beijín siempre ha estado abierta a cooperar con la OMS en asuntos cómo las dudas acerca de dónde vino el nuevo coronavirus. Hua llamó la atención acerca de que la línea de señales en el tiempo procedentes de Francia, Suecia y el mismo Estados Unidos apunta a que el Sars-COV-2 podría no haber surgido en China, como se ha especulado hasta ahora.



La diplomática reiteró que su país ha sido transparente sobre el brote de la enfermedad desde el principio y que los políticos estadounidenses están haciendo acusaciones infundadas. Hua se cuestionó que, si los científicos no han llegado a una conclusión, por qué el secretario de estado norteamericano, Mike Pompeo, llega a la apresurada conclusión de que el virus vino de un laboratorio en la ciudad china de Wuhan. “¿Dónde están sus pruebas? Muéstrenlas”, exigió Hua a Estados Unidos, para aventurar seguidamente que, “si no puede mostrarlas, entonces podría estar todavía en el proceso de fabricar la evidencia”, denunció Hua.



La portavoz de la cancillería de China recordó que el secretario de Estado, Mike Pompeo, se contradijo a sí mismo en entrevistas sobre el virus, y la razón es porque siempre está fabricando una mentira para tapar otra. Sin presentar ninguna evidencia, tanto Pompeo como Donald Trump aseguran que disponen de pruebas acerca de que el nuevo coronavirus surgió en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan y acusaron a Beijín de falta de transparencia y de no detener la propagación del SARS-coV-2. En las últimas horas, Pompeo también arreció la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra la Organización Mundial de la Salud (OMS), al remarcar que esa agencia de la ONU fue demasiado lenta en su respuesta a la enfermedad y exigirle que haya una investigación. Además, Pompeo tachó de inaceptable el futuro financiamiento de la OMS si vuelve a fallar, y adelantó que Estados Unidos estudia crear una agencia propia para suplantar al organismo internacional.



La mayoría de los expertos cree que la COVID-19 se originó en un mercado que vendía animales salvajes y pasó de estos al ser humano, mientras que la OMS ha instado a los países a investigar cualquier caso sospechoso temprano, es decir, antes de los que oficialmente señalaron el inicio de la pandemia.







La Organización Mundial de la Salud ya calificó como “especulativos” los comentarios del jefe de la diplomacia de Estados Unidos sobre el posible origen del SARS-coV-2 en un laboratorio chino. Entre tanto, se ha conocido que el gobierno de Donald Trump archivó una serie de detallados documentos creados por los principales investigadores de enfermedades del país, quienes pretendían dar indicaciones paso a paso sobre cuándo y cómo reabrir los espacios públicos, durante la aún activa epidemia en el país.



El reporte fue elaborado por un equipo de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y su publicación estaba prevista para el pasado viernes. Pero a los científicos de los CDC les dijeron que las recomendaciones “nunca verían la luz”, de acuerdo con revelaciones de uno de los expertos del organismo que habló bajo condición de anonimato a la agencia noticiosa estadounidense AP.



Los analistas han recordado que los CDC siempre han sido la agencia de salud pública a la que acuden los estadounidenses para conseguir datos y recomendaciones en un momento de crisis, pero el gobierno de Trump ha controlado de cerca esas publicaciones. Todo Estados Unidos está viendo como ocurre eso bajo Trump, mientras que muchos responsables sanitarios actuales y de gobiernos anteriores han calificado de peligrosa la falta de información en tiempo real de los expertos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.



